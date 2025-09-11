Topo

Esporte

Moraes cita Corinthians ao brincar sobre voto de quase 13h de Fux no STF

do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 21h13

O ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do caso que condenou Jair Bolsonaro à prisão, brincou sobre o voto do colega Luiz Fux, que demorou quase 13 horas para emitir o seu parecer na sessão de ontem. O motivo? O jogo do Corinthians.

Não falei sobre a maldade que me fizeram ontem, de me fazer perder quase dois terços do jogo do Corinthians e Athletico. Cheguei em casa e já estava 2 a 0 — para minha felicidade —, mas perdi este momento nos dois gols Alexandre de Moraes

Voto longo

Fux foi o terceiro da Primeira Turma a votar no caso envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes e Flávio Dino já haviam justificado suas escolhas.

Relacionadas

Conmebol anuncia mudança na sede da final da Sul-Americana

WSL renova contrato e mantém Saquarema no Mundial de Surfe até 2028

A sessão foi encerrada pouco antes das 23h, já com Corinthians x Athletico em andamento. Os paulistas marcaram no fim do 1º tempo e aos 18 minutos da etapa final.

Hoje, após os votos de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, a Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro uma pena de 27 anos e três meses na ação da trama golpista.

Os ministros seguiram proposta apresentada por Moraes. Fux decidiu se abster, já que votou pela absolvição do ex-presidente. O regimento do STF permite, entretanto, que ministros que votam pela absolvição apresentem proposta de pena nesta etapa, mas ele não quis, justificando com "coerência".

Deste período, Moraes votou para que 24 anos e nove meses sejam de reclusão. Os outros dois anos e seis meses de detenção, além de 124 dias-multa de dois salários mínimos

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Moraes cita Corinthians ao brincar sobre voto de quase 13h de Fux no STF

Fluminense se reapresenta após classificação e inicia preparação para pegar o Corinthians

Andreas elogia estrutura do Palmeiras e se coloca à disposição para estrear contra o Internacional

Bia Haddad supera Laura Pigossi e se torna única representante brasileira em simples no SP Open

Com público dividido, Bia Haddad supera Pigossi e vai às quartas no SP Open

Luisa Stefani e Timea Babos avançam à semifinal de duplas do SP Open

Corinthians se reapresenta e atualiza quadros de Memphis Depay e Raniele

Volta Redonda x Criciúma: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Coritiba x Goiás pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Transmissão ao vivo de Botafogo x Vasco pela Copa do Brasil: veja onde assistir

Protagonista no Flamengo, Arrascaeta é eleito craque de agosto no Brasileirão