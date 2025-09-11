Memphis Depay celebra um ano de Corinthians: 'Ainda estamos longe de terminar'

O atacante Memphis Depay celebrou, nesta quinta-feira, o primeiro ano desde sua chegada ao Corinthians. Em publicação nas redes sociais, o holandês refletiu sobre a mudança para o Brasil e destacou que o período foi marcado por "momentos lindos", mas também por "turbulências".

"Quando disse que me mudei com fé e propósito, muita gente questionou o sentido disso. Como ainda estou nessa jornada, só posso dizer que o tempo vai responder. Foi um ano muito intenso, com muitos momentos bonitos e especiais. Mas, é claro, quando as coisas boas chegam, a turbulência também vem. É assim que funciona o mundo em que vivemos", escreveu.

Depay ressaltou que nunca duvidou da mudança e elogiou a energia do país e da torcida. "O Brasil é um país lindo, com pessoas incríveis que possuem muita energia e um espírito poderoso. Isso me inspirou bastante, ao mesmo tempo em que inspirei muitas pessoas."

Mesmo reconhecendo os desafios, o atacante afirmou que se mantém focado nas conquistas que ainda quer alcançar com o clube. "Um período desafiador não conseguiu me desviar da visão maior que tenho em mente. Um ano depois, conquistamos alguns objetivos, mas quero lembrar que ainda estamos longe de terminar. Acredito que podemos mudar as coisas neste clube maravilhoso."

Por fim, ele deixou uma mensagem à torcida corintiana: "Não deixem que a energia maldosa e invejosa das pessoas enganem ou desanimem. Vamos vencer juntos! Um ano de Corinthians, e ainda não terminamos."

Depay chegou ao Corinthians em setembro de 2024. Desde então, disputou 52 partidas, marcou 15 gols e deu 14 assistências. Sua estreia foi na Neo Química Arena, contra o Atlético-GO, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a camisa alvinegra, o holandês conquistou o Campeonato Paulista e se firmou como uma das principais peças do elenco.