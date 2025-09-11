Martín Palermo é regularizado no BID e pode estrear no comando do Fortaleza

Novo técnico do Fortaleza, Martín Palermo foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta quinta-feira e já pode estrear pelo Leão do Pici. O argentino assume o lugar de Renato Paiva, demitido no início de setembro após apenas dez jogos.

Martín Palermo no BID. (Foto: Reprodução)

O primeiro compromisso à frente do Fortaleza será neste sábado, contra o Vitória, na Arena Castelão, pela 23ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h (de Brasília).

Palermo terá uma missão difícil no clube. Atualmente, a equipe é a 19ª colocada do Brasileirão, com apenas 15 pontos - sete atrás do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Carreira de técnico

Palermo desembarcou na capital cearense na última sexta-feira e já conheceu o elenco do Fortaleza. O último trabalho do argentino foi no Olimpia, do Paraguai. O ex-atacante ficou um ano à frente da equipe, com 54 jogos: 25 vitórias, 17 empates e 12 derrotas. Ele deixou o cargo em abril de 2025, após ser demitido.

Antes de comandar o Olimpia, Palermo passou por sete clubes, mas ainda não conquistou títulos na carreira:

Godoy Cruz (2012-2013)

Arsenal-ARG (2014-2015)

Unión Española-CHI (2016-2018)

Pachuca (2019)

Curicó Unido-CHI (2020-2021)

Aldosivi-ARG (2021-2022)

Platense-ARG (2023)

Carreira de jogador

Conhecido no Brasil por sua trajetória como jogador, Palermo foi ídolo do Boca Juniors. Atuou pelo clube xeneize durante 11 anos e conquistou duas Libertadores.