Marcus D'Almeida é vice-campeão mundial no tiro com arco

11/09/2025 15h05

Pela terceira vez consecutiva, Marcus D'Almeida conquistou uma medalha no Mundial de tiro com arco. Nesta quinta-feira, o arqueiro se consagrou vice-campeão do torneio, disputado em Gwangju, na Coreia do Sul. Na final, foi derrotado por 6 a 5 pelo espanhol Andres Temiño Mediel.

"Estou feliz demais com o meu resultado. Cheguei à final do Campeonato Mundial. Um combate apertado, decidido na flecha de morte. Por centímetros, ele ficou com o título. Foi um ano de muitas mudanças, muitos aprendizados e grandes vitórias. Obrigado a todo mundo que torceu por mim", disse o atleta nas redes sociais.

Algoz nas Olimpíadas

Em sua campanha, o brasileiro derrotou, por 6 a 4, o sul-coreano Kim Woo-jin, algoz nos Jogos Olímpicos de 2024. Em Paris, os dois duelaram nas oitavas de final, com o asiático levando a melhor e se consagrando campeão da edição.

Marcus D'Almeida já havia conquistado a prata em 2021, nos Estados Unidos, sendo a primeira medalha da história para o Brasil em um Campeonato Mundial de tiro com arco. Ele também tem um bronze na edição de 2023, em Berlim.

Outros resultados do torneio

Atualmente, o carioca ocupa a terceira posição do ranking mundial. Em Gwangju, ao lado de Matheus Ely e Matheus Gomes, Marcus terminou na quarta posição da disputa por equipes masculinas, resultado histórico para o Brasil.

Na chave feminina, Ana Luiza Caetano, que disputou as Olimpíadas de 2024, alcançou a terceira rodada, o melhor resultado de uma brasileira no torneio.

