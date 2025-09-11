Topo

Esporte

Marcus D'Almeida brilha no fim e conquista medalha de prata no Mundial de Tiro com Arco

Gwangju, Coreia do Sul

11/09/2025 08h45

Depois de realizar uma campanha onde alcançou apenas o 32º lugar na fase de classificação, o brasileiro Marcus D'Almeida se recuperou na fase decisiva e brilhou no Mundial de Tiro com Arco ao arrebatar a medalha de prata na modalidade recurvo individual nesta quinta-feira. A competição foi realizada em Gwangju, na Coreia do Sul.

A campanha premiou o poder de reação do competidor nacional. Em uma disputa acirrada na decisão, o espanhol Andres Temiño levou a melhor e terminou em primeiro lugar com direito a um 10 a 9 na flecha de desempate.

Satisfeito por se consolidar como um dos grandes nomes da modalidade, o brasileiro disse, em entrevista ao Olympics.com sobre mais essa conquista para o esporte nacional.

"Estou muito feliz. São três medalhas seguidas em Mundiais, são seis anos aí no topo do mundo. Então, eu sei o quanto é difícil isso. E todo mundo sabe, na verdade. E eu queria o ouro, mas desta vez não foi possível. Não vai faltar oportunidade na minha vida", declarou.

Além do brilho individual, D'Almeida participou ainda da disputa por equipes e novamente deu uma importante contribuição. Ao lado de Matheus Ely e Matheus Gomes, o carioca de 27 anos ajudou a levar o time brasileiro à melhor colocação na história: o quarto lugar.

Questionado sobre a expectativa até os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, ele foi direto em sua resposta. "Espero poder ganhar todas as medalhas mundiais daqui até lá. Tenho muita expectativa sobre mim", comentou.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

CBF divulga áudio do VAR de gol anulado em Corinthians x Athletico-PR

Ceni comenta clima no vestiário após eliminação e diz não ter explicação sobre postura do Bahia

Chaveamento da Copa do Brasil: confira a situação dos confrontos

Marcus D'Almeida brilha no fim e conquista medalha de prata no Mundial de Tiro com Arco

Savarino, do Botafogo, desabafa após fracasso da Venezuela nas Eliminatórias

Gui Negão se inspira em Yuri Alberto e ainda não se acostumou com fama

Recém-contratada, Carol Foro analisa desempenho e projeta estreia no UFC

Comissão de Ética sugere afastamento de 13 conselheiros do Corinthians

Botafogo e Vasco definem último semifinalista da Copa do Brasil em clássico de opostos

Cruzeiro tenta quebrar tabu no Mineirão e Atlético estreia Sampaoli em duelo na Copa do Brasil

Com contratação de Brahimi, Santos repete roteiro de ano do rebaixamento