"Manda a conta do avião que vou pagar", diz Raniele para Hugo após classificação do Corinthians
O Corinthians eliminou o Athletico-PR na noite da última quarta-feira e avançou às semifinais da Copa do Brasil. Com pênalti defendido, o goleiro Hugo Souza foi um dos nomes da classificação corintiana. A atuação rendeu elogios de seu companheiro Raniele.
Suspenso com três cartões amarelos, o volante viu das arquibancadas da Neo Química Arena a vitória do Timão por 2 a 0. Após o pênalti defendido, o atleta publicou uma brincadeira com Hugo, afirmando que a bola não mente e que pagaria a conta do avião do goleiro, que estava com a Seleção Brasileira na Data Fifa e chegou no Brasil no dia do jogo.
"A bola não mente, p****. Manda a conta do avião que vou pagar! Te amo, Hugo Souza", escreveu Raniele, em seu stories no Instagram.
Rodrigo Garro e Gui Negão marcaram os gols do Corinthians, que fez 3 a 0 no placar agregado para passar de fase. Agora, o time do Parque São Jorge aguarda pelo seu adversário, que sairá do clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG nesta quinta-feira. O Cabuloso venceu o jogo de ida por 2 a 0.
Próximos jogos do Corinthians
- Fluminense x Corinthians (23ª rodada do Brasileirão)
Data e horário: 13/09 (sábado), às 21h (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Sport x Corinthians (24ª rodada do Brasileirão)
Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)
Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)