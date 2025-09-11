Topo

Esporte

"Manda a conta do avião que vou pagar", diz Raniele para Hugo após classificação do Corinthians

11/09/2025 09h27

O Corinthians eliminou o Athletico-PR na noite da última quarta-feira e avançou às semifinais da Copa do Brasil. Com pênalti defendido, o goleiro Hugo Souza foi um dos nomes da classificação corintiana. A atuação rendeu elogios de seu companheiro Raniele.

Suspenso com três cartões amarelos, o volante viu das arquibancadas da Neo Química Arena a vitória do Timão por 2 a 0. Após o pênalti defendido, o atleta publicou uma brincadeira com Hugo, afirmando que a bola não mente e que pagaria a conta do avião do goleiro, que estava com a Seleção Brasileira na Data Fifa e chegou no Brasil no dia do jogo.

"A bola não mente, p****. Manda a conta do avião que vou pagar! Te amo, Hugo Souza", escreveu Raniele, em seu stories no Instagram.

Rodrigo Garro e Gui Negão marcaram os gols do Corinthians, que fez 3 a 0 no placar agregado para passar de fase. Agora, o time do Parque São Jorge aguarda pelo seu adversário, que sairá do clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG nesta quinta-feira. O Cabuloso venceu o jogo de ida por 2 a 0.

Próximos jogos do Corinthians

  • Fluminense x Corinthians (23ª rodada do Brasileirão)

    Data e horário: 13/09 (sábado), às 21h (de Brasília)

    Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

  • Sport x Corinthians (24ª rodada do Brasileirão)

    Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

    Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Esporte

