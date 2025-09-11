Topo

Esporte

Mailton avalia o São Paulo como maior desafio da carreira: "Vou dar minha vida"

11/09/2025 05h00

Mailton foi oficialmente apresentado pelo São Paulo nesta quarta-feira, no SuperCT. O lateral direito, que estava emprestado para a Chapecoense desde 2024, considerou a chegada ao Tricolor como o maior desafio de sua carreira.

"Sem dúvida (é o maior desafio). Um time do tamanho do São Paulo, apostando em você e te buscando na série B, eu acho que sim, é um grande desafio. E hoje eu estou muito preparado e muito realizado. Estou muito feliz de estar aqui, como eu falei muitas vezes. É uma alegria imensa vestir a camisa do São Paulo e vou dar a minha vida aqui", disse Mailton.

Formado pelas categorias de base do Palmeiras, Mailton foi revelado pelo Santa Cruz em 2018. Em seguida, teve passagens por Mirassol, Operário-PR, Atlético-MG e Coritiba até chegar ao Metalist, da Ucrânia, em julho de 2021.

No futebol ucraniano, o lateral direito disputou apenas seis jogos e foi emprestado para a Chapecoense (duas vezes) e Ponte Preta. Na equipe de Chapecó, o jogador viveu os melhores momentos da carreira.

Somando as duas passagens, foram 76 jogos, nove gols e 12 assistências. Somente nesta temporada, disputou 30 partidas, balançou as redes sete vezes e deu nove passes para gol. Até sua saída, era o artilheiro e líder em participações diretas da Chapecoense em 2025.

Copa Libertadores

Além disso, o lateral direito de 27 anos vai disputar a Copa Libertadores pela primeira vez na carreira. Ele revelou que acompanhou a classificação do São Paulo sobre o Atlético Nacional, da Colômbia, nas oitavas de final, direto do Morumbis.

"Quando se trata de Libertadores e um time tricampeão, é uma responsabilidade muito grande. A gente sabe da importância do jogo para a gente. É buscar estar pronto, porque se o Crespo optar, a gente precisa fazer o melhor e sair com a classificação. É o que vamos buscar", projetou.

Mailton vai poder fazer sua estreia na competição continental no dia 18 de setembro, quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando o Tricolor visita a LDU, pela partida de ida das quartas de final, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador.

A partida de volta acontece no dia 25, quinta-feira, às 19 horas, no Morumbis.

Calendário do São Paulo

  • São Paulo x Botafogo: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 14 de setembro (domingo), às 17h30 (de Brasília)

  • Local: Morumbis

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Ovacionado, Gui Negão vive noite de herói no Corinthians e revela inspiração em Yuri Alberto

Decisivo, Flaco López é o líder de quesitos ofensivos do Palmeiras no Brasileirão

Após noite dura no UFC, Caio Borralho destaca união e força da Fighting Nerds

Vojvoda faz testes e esquema com três zagueiros vira possibilidade no Santos

São Paulo busca encerrar jejum de quase cinco anos diante do Botafogo

Veja quanto o Corinthians arrecadou com classificação à semi da Copa do Brasil

Lenda do bodyboarding completa 30 anos no Mundial e encara filha como rival

Gui Negão brilha de novo e pode 'roubar' lugar de Memphis com trio 'GYN'

Cruzeiro x Atlético-MG: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Convocação 'surpresa' de Andreas reforça orgulho do Palmeiras pelo negócio

Gerações campeãs da Copinha: Palmeiras lucrou, São Paulo pagou dívidas