Luisa Stefani e Timea Babos avançam à semifinal de duplas do SP Open

11/09/2025 20h17

Nesta quinta-feira, a brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos venceram a mexicana Renata Zarazúa e a argentina Solana Sierra por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/2, no SP Open. Com o resultado, a dupla avançou à semifinal da competição, disputada no Parque Villa Lobos, em São Paulo.

Classificadas, Stefani e Babos enfrentam a americana Anna Rogers e a indonésia Janice Tjen por uma vaga na final do SP Open. A data e o horário do duelo ainda não foi definido pela organização do torneio.

O jogo

No primeiro set, os dois primeiros serviços foram confirmados por ambas as duplas. Porém, Luisa Stefani e Timea Babos assumiram o controle do jogo e quebraram outros dois serviços das adversárias, além de garantirem todos os seus no período. O set terminou com parcial de 6/2 para Stefani e Babos.

Assim como o primeiro, o segundo set foi dominado pela brasileira e pela húngara. A dupla confirmou mais uma vez todos os seus serviços e quebrou dois de Rogers e Tjen. Luisa Stefani e Timea Babos confirmaram a vitória por 2 sets a 0 com parcial de 6/2 no último período. Com isso, disputarão por uma vaga na final das duplas no SP Open.

