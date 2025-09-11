Luan relembra fase conturbada no São Paulo: "Implorava por uma oportunidade"

O volante Luan relembrou a fase conturbada vivida no São Paulo nos últimos anos. Em entrevista ao portal Players Tribune, o jogador criado em Cotia contou histórias do período em que ficou afastado do restante do elenco tricolor.

A situação aconteceu no início deste ano. Após boa passagem por empréstimo pelo Vitória, o volante retornou ao clube da Barra Funda com esperanças de dar a volta por cima, mas se desiludiu ao saber que não fazia parte dos planos da equipe, na época comandada por Luis Zubeldía. O jogador revelou que chegou a implorar pelo treinador por uma oportunidade.

"Caramba, estava tudo tão difícil pra mim... Apesar da esperança que eu tinha de retomar a minha história interrompida no São Paulo, me avisaram que eu não fazia parte dos planos e passei a treinar sozinho, separado do grupo e em horários alternativos, enquanto aguardava uma definição", disse Luan.

"Mas eu não conseguia dormir. Passava noites em claro achando que nunca mais vestiria a camisa do Tricolor, me perguntando o que fazer com aquele aperto no peito, aquela sensação ruim de ter um trabalho importante pra terminar e não conseguir", ressaltou.

"Nesses dias de aflição, eu fiz umas coisas meio desesperadas. Eu não estava nada bem. Ligava pro Carlos Belmonte, diretor de futebol, e pedia para pelo menos fazer a pré-temporada. Esperava o Zubeldía nos corredores e implorava por uma oportunidade de treinar com o time", afirmou.

Feridas vivas

Luan relatou uma história ocorrida durante o período. Após treinar de tarde no CT da Barra Funda, o jogador foi jantar e, ao pegar sua marmita, viu seu nome e a palavra "jantar". Ele fotografou a situação, até então não revelada publicamente, que retratou a dor vivida na época.

"Um dia, treinei de tarde e fui jantar. Estava tudo quieto e vazio no refeitório do CT da Barra Funda. Um ou dois funcionários lavavam os pratos e as panelas lá dentro, e o barulho dos meus chinelos se arrastando no piso só aumentava a tristeza. Pensei em sair dali, ir comer fora, mas e se eu me sentisse pior?", contou.

"Não sei direito por que fiz a foto. Talvez porque, naquele momento, que até hoje guardo a data e o horário, a marmita fosse a única coisa me dizendo: 'Você existe, Luan. Você existe' ", finalizou.