Kayla Harrison promete "surra" em Amanda Nunes e mira luta histórica na Casa Branca
A campeã peso-galo (61 kg) do UFC, Kayla Harrison, está com grandes planos para os próximos meses - e não hesita em compartilhá-los. Durante entrevista à 'ESPN', a lutadora americana deixou claro que pretende "dar uma surra" em Amanda Nunes em sua primeira defesa de cinturão.
Harrison, que mantém um cartel quase perfeito no MMA e ostenta dois ouros olímpicos no judô, vive o auge da carreira. Desde que chegou ao UFC, acumulou vitórias convincentes e rapidamente se consolidou como um dos principais nomes da organização. Agora, a norte-americana mira voos ainda mais altos - literalmente em solo presidencial.
"Depois que eu der uma surra na Amanda, espero lutar com alguém em particular na Casa Branca, e acho que vai ser incrível. Vai ser animal", disse, empolgada com a possibilidade de fazer parte do evento inédito que o UFC planeja realizar no gramado sul da residência oficial dos Estados Unidos.
Ainda sem adversária confirmada para essa apresentação histórica, a campeã preferiu manter o mistério. Segundo ela, o confronto depende de "estar no lugar certo, na hora certa", e por isso, precisa de mais tempo para se concretizar. Especulações sobre um possível retorno de Ronda Rousey chegaram a circular, mas foram rebatidas com bom humor pela ex-lutadora, que afirmou ter outras prioridades no momento.
Revanche com Amanda?
Sobre uma eventual segunda luta contra Nunes, desta vez na Casa Branca, Kayla se mostrou receptiva. A possível revanche, no entanto, não parece estar nos planos da brasileira, segundo a própria atleta.
"Aceitaria numa boa, mas acho que ela não vai querer lutar comigo de novo", declarou.
Resta saber se Amanda, considerada uma das maiores da história do MMA feminino, estará disposta a encarar novamente a rival - ou se o UFC terá que buscar outro nome para compor o card mais simbólico de sua história. Com o apoio do presidente da organização, Dana White, que esteve em Washington com Harrison para discutir a logística do evento, tudo indica que a lutadora, única campeã norte-americana no Ultimate, terá papel de destaque nesse capítulo inédito do esporte.
