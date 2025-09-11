Algoz, Kaio Jorge provoca Atlético após classificação: 'Falaram besteiras'

Kaio Jorge provocou o Atlético-MG após fazer os dois gols na vitória do Cruzeiro sobre o rival por 2 a 0 e que colocou a raposa na semifinal da Copa do Brasil.

O que aconteceu

Kaio Jorge vestiu uma camisa onde uma raposa aparece mordendo uma galinha. Nas costas dela, apareciam os principais títulos do Cruzeiro em comparação com os do Atlético-MG.

O atacante citou falas de Lyanco e Scarpa, do Galo, na entrevista pós-jogo.

Quando fomos sorteados para pegar o Atlético-MG, o Lyanco e o Scarpa falaram algumas besteiras, mas futebol é dentro de campo, demonstramos lá dentro e quem sabe ano que vem eles conseguem classificar. Kaio Jorge ao Amazon Prime Video

Kaio Jorge também provocou com bola rolando. Na comemoração de um dos seus gols hoje, o centroavante fez o número 6 com as mãos, em menção à goleada cruzeirense sobre o maior rival por 6 a 1, no Brasileirão de 2011.

O centroavante viveu dias de apreensão. Após fazer sua estreia pela seleção brasileira no jogo contra o Chile, ele sentiu um incômodo muscular, foi cortado e fez tratamento intensivo nos últimos dias para entrar em campo hoje.

Futebol é dinâmico. Estava realizando o meu sonho, mas senti uma lesão, fiz exames e foi diagnosticada a lesão. Com a ajuda dos fisioterapeutas e dos médicos fiquei apto para jogar hoje. Acordava 7h e ia dormir 0h. Valeu a pena. Kaio Jorge

Cruzeiro elimina o Atlético-MG

O Cruzeiro contou com uma noite eliminada de Kaio Jorge para selar a classificação contra o rival. O centroavante marcou um gol no início de cada tempo e definiu o placar de 2 a 0 no Mineirão.

A Raposa já havia vencido o jogo da ida, na Arena MRV, por 2 a 0. Kaio Jorge e Fabrício Bruno fizeram os gols na ocasião.

O Cruzeiro vai encarar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Os confrontos acontecerão em dezembro após mudança no calendário feita pela CBF.