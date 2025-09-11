Jogo do Cruzeiro hoje (11) pela Copa do Brasil: horário e onde assistir ao vivo

O Cruzeiro recebe o Atlético-MG na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pelas quartas de final da Copa do Brasil 2025.

Onde assistir? O clássico mineiro será transmitido ao vivo pelo Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma).

A Raposa tem a vantagem. O Cruzeiro venceu o jogo de ida por 2 a 0 e, além de poder empatar, também pode perder por um gol de diferença.

Atlético-MG aposta em Jorge Sampaoli. Sob nova direção, o Galo precisa vencer por três gols ou mais para avançar no tempo normal. A vaga será decidida nos pênaltis se ganhar por dois gols de diferença.

Caminho na semifinal está definido. Quem avançar no clássico mineiro terá pela frente o Corinthians, que eliminou o Athletico-PR ontem.

Cruzeiro x Atlético-MG -- Copa do Brasil

