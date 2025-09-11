Topo

Esporte

Jogo do Atlético-MG hoje (11) pela Copa do Brasil: horário e onde assistir ao vivo

do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 13h02

O Atlético-MG encara o Cruzeiro na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pelas quartas de final da Copa do Brasil 2025.

Onde assistir? O clássico mineiro será transmitido ao vivo pelo Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Galo aposta no seu novo treinador: Jorge Sampaoli. O Alvinegro precisa vencer por três gols ou mais para avançar no tempo normal. A vaga será decidida nos pênaltis se ganhar por dois gols de diferença.

O Cruzeiro tem a vantagem do confronto. A equipe comandada por Leonardo Jardim venceu o jogo de ida por 2 a 0 e pode empatar ou perder por um gol de diferença para avançar.

Adversário na semifinal está definido. Quem avançar no clássico mineiro terá pela frente o Corinthians, que eliminou o Athletico-PR, na Neo Química Arena, ontem.

Cruzeiro x Atlético-MG -- Copa do Brasil

  • Data e hora: 11 de setembro, às 19h30 (de Brasília)
  • Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Andreas diz que recusou disputar a Champions para fechar com o Palmeiras

Com todo o elenco à disposição, Palmeiras faz penúltimo treino com foco no Inter

Martín Palermo é regularizado no BID e pode estrear no comando do Fortaleza

Temporada 26/27 da Europa larga na Áustria e final da Champions será no Metropolitano, em Madri

Cruzeiro x Atlético-MG: retrospecto recente com Raposa como mandante é favorável ao Galo

Uefa anuncia estádio do Atlético de Madri como sede da final da Liga dos Campeões

Com novidades, Internacional faz penúltimo treino para enfrentar o Palmeiras

Desejo atendido! Karine Killer enfrenta Maycee Barber no UFC 323, em dezembro

Santos x Portuguesa Santista: jogo decisivo do Paulista sub-20 terá entrada gratuita na Vila

Apresentado pelo São Paulo, Rigoni comemora retorno: "Sempre tive o desejo de voltar"

Grêmio x Mirassol: mais de 20 mil ingressos vendidos para duelo pelo Brasileirão