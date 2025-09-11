Jean Silva ironiza mudança de postura de Diego Lopes antes do Noche UFC

A poucos dias do Noche UFC, marcado para este sábado (13), em San Antonio (EUA), a tensão entre Jean Silva e Diego Lopes segue em alta. Rivais na luta principal do evento, os dois brasileiros vêm protagonizando uma rivalidade intensa. A surpresa fica por conta do manauara radicado no México, conhecido por seu perfil mais reservado e avesso a polêmicas.

Desde o anúncio do confronto, Jean tem adotado uma postura provocadora, utilizando entrevistas para alfinetar o adversário. Em conversa exclusiva com a Ag Fight, o representante da Fighting Nerds apontou que, apesar da fama de discreto, o oponente tem demonstrado incômodo nos bastidores.

"É engraçado ver um cara que falava que nunca ia falar nada. Que isso não incomoda ele. E aí eu vejo vários vídeos dele falando meu nome, sem ninguém perguntar. Eu vi ele dizendo: 'Se tiver coletiva, vou falar umas verdades'. Eu ri muito. Pensei: 'O bicho está incomodado'", comentou, em tom descontraído.

O peso-pena (66 kg) ainda relatou um episódio recente, ocorrido em um hotel, que segundo ele evidenciou a tensão no ar. O encontro casual terminou com um clima estranho entre os dois.

"Eu só mexia no bigode. Ele ficou me olhando, aí eu olhei pra ele, e ele: 'Achou bonito?'. Olha só que bicho maluco. Deve estar pensando mais em mim do que o Bryce Mitchell estava da última vez", completou.

Sem surpresas

Apesar da sequência de provocações, Jean demonstrou tranquilidade ao comentar sobre possíveis ataques verbais vindos do rival. Segundo o atleta, se houver alguma tentativa de expor seu passado, ele não se sentirá abalado - pelo contrário, vê com naturalidade.

"Se ele falar alguma coisa, provavelmente vai ser verdade. Vou olhar e falar: 'Pô, é verdade'. O Jean brigava na rua? Brigava. Quase foi preso? Quase. Roubava carro? Roubava. Mudou de academia? Mudei. O que eu vou falar? Eu conheço a minha história", afirmou, sem rodeios.

Embora o confronto não valha cinturão, a expectativa em torno da luta é alta. Com perfis opostos dentro e fora do cage, os dois brasileiros protagonizam uma das rivalidades mais acaloradas do momento. O resultado, além de acirrado, pode influenciar diretamente a corrida pelo topo da divisão dos penas.

