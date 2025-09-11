Topo

Internacional anuncia a rescisão contratual com Enner Valência

Enner Valencia se lamenta durante Inter x Coritiba, confronto do Campeonato Brasileiro - Maxi Franzoi/AGIF
11/09/2025 16h26

O Internacional anunciou que chegou a um acordo pela rescisão contratual com o atacante Enner Valência. Com o término antecipado do vínculo, que tinha validade até junho de 2026, o equatoriano irá se juntar ao Pachuca, do México.

No acordo pela rescisão, no entanto, ficou definido que o Colorado permanecerá com uma porcentagem sobre os direitos econômicos do veterano de 35 anos.

Contratado em 2023, Valência defendeu o Inter em 101 partidas, marcou 31 gols e distribuiu seis assistências. Pelo clube gaúcho, ainda conquistou a taça do Campeonato Gaúcho neste ano.

O atacante realizou sua última partida pelo Internacional no dia 31 do último mês, quando a equipe venceu o Fortaleza por 2 a 1, pelo Brasileirão. Em seguida, se apresentou à seleção do Equador para a Data Fifa.

Durante o período, ele marcou o gol da vitória do Equador sobre a Argentina, na última terça-feira. Com o confronto, o atacante chegou a 100 jogos pela seleção e, além desta marca, ele é o maior artilheiro do país, com 47 bolas na rede.

