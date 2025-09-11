Hulk reconhece superioridade do Cruzeiro contra o Atlético-MG e mira reação no Brasileiro

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro recebeu o Atlético-MG no Mineirão, venceu por 2 a 0 e avançou à próxima fase da competição. Após o jogo, Hulk reconheceu a superioridade da Raposa no duelo e projetou a sequência da temporada do Galo.

"É claro que, quando você é desclassificado em uma competição tão importante, é pesado, principalmente contra o nosso maior rival. Mas futebol é isso, duas equipes que trabalham bastante tentando levar o melhor. Hoje foram eles. Desde que eu cheguei aqui, nunca tinha perdido um mata-mata para o Cruzeiro. Sempre tem a primeira vez. Acho que eles foram melhores do que a gente no contexto geral, mereceram. Temos que trabalhar. Agora tenho certeza de que vamos voltar com tudo no Brasileiro a partir da chegada do Sampaoli", afirmou ao Prime Video.

O Atlético-MG havia perdido a partida de ida do confronto, na Arena MRV, por 2 a 0. Com isso, o agregado terminou com três tentos de vantagem a favor do Cabuloso, eliminando a equipe comandada por Leonardo Jardim da competição.

Eliminado, o Galo se despediu da Copa do Brasil, enquanto o Cabuloso já sabe que enfrentará o Corinthians na semifinal. O destaque da classificação foi o jovem atacante Gui Negão, que marcou novamente e ainda deu assistência para o gol de Rodrigo Garro.

Com a desclassificação no torneio nacional, a equipe mineira se encontra vivo em uma competição eliminatória: a Sul-Americana, onde avançou às quartas após bater o Godoy Cruz e encara o Bolívar em busca de uma vaga na semifinal. Já no Brasileirão, soma 24 pontos, na 14ª posição. A equipe retorna aos gramados no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando recebe o Santos, na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.