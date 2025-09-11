Hugo Souza passa mal na Bolívia antes de pegar pênalti e superar marca de Dida no Corinthians

Hugo Souza viveu uma das 24 horas mais agitadas de sua vida nesta semana. Depois de passar mal na altitude da Bolívia com a seleção brasileira, o goleiro do Corinthians fez uma viagem relâmpago para defender a equipe na Copa do Brasil, contra o Athletico-PR. O esforço valeu: salvou o pênalti de Gastón Benavídez, já no segundo tempo, para garantir a vitória por 2 a 0 e superar a marca de pênaltis defendidos por Dida no clube alvinegro.

Na terça-feira, Hugo esteve com a seleção brasileira para a partida das Eliminatórias contra a Bolívia, em El Alto - a uma altitude superior a 4 mil metros. Não foi utilizado por Carlo Ancelotti, mas sentiu os efeitos da atmosfera ainda no aquecimento. O Corinthians, para contar com o jogador na partida decisiva, fretou um voo direto para o Brasil, para que em menos de 24 horas ele pudesse estar na Neo Química Arena.

"Nem joguei (contra a Bolívia) e passei mal no aquecimento, mas a gente tem de se adaptar. Graças a Deus cheguei a tempo", disse o goleiro, após a partida. "Fico feliz pelo esforço que o presidente e o Fabinho fizeram para eu poder estar aqui. Acho que eu paguei a conta."

Para "pagar essa conta" e fazer valer a viagem da Bolívia ao Brasil, que ainda contou Andreas Pereira, do Palmeiras, entre os tripulantes, Hugo Souza precisava apenas segurar o empate no tempo normal para garantir a classificação, mas foi além.

O pênalti defendido, já no segundo tempo, foi o oitavo desde que chegou ao clube, no último ano. O feito fez com que ele superasse a marca de Dida, campeão mundial, brasileiro e da Copa do Brasil pelo Corinthians, que salvou sete penalidades máximas no período em que esteve à frente da meta corintiana.

"Cheguei no Corinthians dizendo que tenho sede de fazer história aqui e hoje foi mais um capítulo. O Dida é uma referência, um cara que tenho como ídolo desde criança. Isso é gratificante", afirmou. Hugo chegou à marca com 18 partidas a menos que o ex-goleiro do Corinthians (77 x 95 partidas). O feito desta quarta-feira também o aproximou do top 3 do clube nesse quesito.

CONFIRA ABAIXO:

1º - Cássio (2012-2024) - 32 pênaltis defendidos

2º - Ronaldo Giovanelli (1987-1998) - 27

3º - Gilmar (1951-1961) - 11

4º - Hugo Souza (2024-) - 8

5º - Dida (1999-2000 e 2001-2002) - 7

A cobrança salva contra o Athletico-PR foi a quarta do goleiro em tempo normal. Todos as anteriores foram pelo Campeonato Paulista desta temporada: foi responsável por parar Estêvão e Raphael Veiga, do Palmeiras - o segundo pela partida de volta da final do Estadual - e Pablo Dyego, do Novorizontino.

As demais ocorreram em decisões por pênaltis com o Red Bull Bragantino e o Grêmio, pela Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, respectivamente, em 2024.

Ao defender a cobrança contra o Athletico-PR, Hugo também manteve o Corinthians como a única equipe que ainda não foi vazada na Copa do Brasil e que segue viva na semifinal. Foram seis disputas até aqui, contra Novorizontino e Palmeiras, além dos paranaenses, sem que o time sofresse ao menos um gol.

Na próxima fase, o time paulista enfrenta o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Atlético-MG, que será definido nesta quinta-feira, 11. Será a quarta vez consecutiva em que o Corinthians chega a esta fase da competição e o time também busca seu quarto título de Copa do Brasil - o último ocorreu em 2009, com Ronaldo Fenômeno como referência no elenco.