Hugo Souza agarra pênalti pela oitava vez no Corinthians e supera Dida; veja ranking

Hugo Souza atingiu uma importante marca no jogo da última quarta-feira, contra o Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O goleiro agarrou seu oitavo pênalti pelo Corinthians e ultrapassou Dida entre os maiores defensores de penalidade da história do clube.

Considerado um dos maiores arqueiros da história do Timão, Dida defendeu sete pênaltis em 95 partidas pela equipe. Hugo, por sua vez, superou o feito com 18 jogos a menos.

Com isso, o atual goleiro do Corinthians só fica abaixo de três nomes no ranking: Cássio, com 32 pênaltis defendidos, Ronaldo Giovanelli, com 27, e Gylmar dos Santos Neves, que agarrou 11.

A cobrança de Benavídez defendida por Hugo Souza ocorreu já nos minutos finais do duelo com o Athletico-PR, quando o Timão já vencia por 2 a 0. O momento levou a torcida alvinegra ao delírio na Neo Química Arena.

Esta foi a quarta penalidade defendida pelo arqueiro somente nesta temporada. Aliás, segundo dados do Sofascore, ele é o goleiro da Série A com mais pênaltis agarrados durante o tempo regulamentar em 2025.

Veja a lista dos maiores defensores de pênaltis do Corinthians

Cássio: 32 defesas em 712 jogos

Ronaldo Giovanelli: 27 em 602 jogos

Gylmar: 11 em 397 jogos

Hugo Souza: 8 em 77 jogos

Dida: 7 em 95 jogos

