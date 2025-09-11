Topo

Esporte

Hugo Souza agarra pênalti pela oitava vez no Corinthians e supera Dida; veja ranking

11/09/2025 19h24

Hugo Souza atingiu uma importante marca no jogo da última quarta-feira, contra o Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O goleiro agarrou seu oitavo pênalti pelo Corinthians e ultrapassou Dida entre os maiores defensores de penalidade da história do clube.

Considerado um dos maiores arqueiros da história do Timão, Dida defendeu sete pênaltis em 95 partidas pela equipe. Hugo, por sua vez, superou o feito com 18 jogos a menos.

Com isso, o atual goleiro do Corinthians só fica abaixo de três nomes no ranking: Cássio, com 32 pênaltis defendidos, Ronaldo Giovanelli, com 27, e Gylmar dos Santos Neves, que agarrou 11.

A cobrança de Benavídez defendida por Hugo Souza ocorreu já nos minutos finais do duelo com o Athletico-PR, quando o Timão já vencia por 2 a 0. O momento levou a torcida alvinegra ao delírio na Neo Química Arena.

Esta foi a quarta penalidade defendida pelo arqueiro somente nesta temporada. Aliás, segundo dados do Sofascore, ele é o goleiro da Série A com mais pênaltis agarrados durante o tempo regulamentar em 2025.

Veja a lista dos maiores defensores de pênaltis do Corinthians

  • Cássio: 32 defesas em 712 jogos

  • Ronaldo Giovanelli: 27 em 602 jogos

  • Gylmar: 11 em 397 jogos

  • Hugo Souza: 8 em 77 jogos

  • Dida: 7 em 95 jogos

Próximo jogo do Corinthians

  • Fluminense x Corinthians (23ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 13/09 (sábado), às 21h (de Brasília)

  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Protagonista no Flamengo, Arrascaeta é eleito craque de agosto no Brasileirão

Stefani se vinga de argentina algoz de Naná nas duplas e vai à semifinal do SP Open

Hugo Souza agarra pênalti pela oitava vez no Corinthians e supera Dida; veja ranking

Zanetti vira exemplo para jovens no DF: 'Todo mundo precisa de espelho'

Corinthians registra déficit de R$ 60,2 mi no 1ª semestre e chega a R$ 2,6 bi em dívidas

Com retorno de convocados, Internacional faz penúltimo treino para pegar o Palmeiras

Assistir Cruzeiro x Atlético-MG (Galo) ao vivo: veja onde vai passar o jogo

Substituto de Ederson no City, Donnarumma exalta indicação de Guardiola: 'Emoção indescritível'

WSL renova contrato e mantém Saquarema no Mundial de Surfe até 2028

Há um ano no Corinthians, Memphis vê história longe do fim e diz: "Nunca duvidei da minha decisão"

Como o Corinthians fará gramado da Arena voltar ao normal após NFL