Há um ano no Corinthians, Memphis vê história longe do fim e diz: "Nunca duvidei da minha decisão"

O atacante Memphis Depay completou, nesta semana, um ano desde sua chegada ao Corinthians. Nesta quinta-feira, o jogador comemorou o feito através de uma publicação em suas redes sociais e disse que a história dele no clube está "longe de terminar".

O camisa 10 escreveu que, junto com a torcida, pode "mudar as coisas" no clube, que sofreu com um ambiente político tumultuado nos últimos meses. Ele também citou uma energia "maligna e invejosa" e pediu para que os corintianos não desanimem.

"Um ano depois, alcançamos algumas metas, mas quero lembrar que estamos longe de terminar. Acredito que podemos mudar as coisas neste lindo clube. Não deixe que a energia maligna e invejosa das pessoas o engane e o desanime. Vamos vencer juntos! 1 ano no Corinthians, ainda não terminamos!", publicou Memphis.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Memphis Depay (@memphisdepay)

O jogador também disse que "nunca duvidou de sua decisão" de jogar no futebol brasileiro. Ele fez elogios ao país e indicou que deseja permanecer no Corinthians, apesar de alguns atritos com a diretoria que já foram superados.

"Hoje faz um ano que me mudei para o Brasil. Quando eu disse que me mudei com fé e propósito, as pessoas questionaram o significado disso, e como ainda estou nessa jornada, só posso dizer que... Foi um ano muito intenso, com muitos momentos lindos e especiais, mas é claro que quando o bom vem, o desequilíbrio vem, é assim que funciona no mundo em que vivemos", postou.

"Nunca duvidei da minha decisão... O Brasil é um país lindo, com pessoas incríveis que possuem muita energia e um espírito poderoso. Isso me inspirou muito, enquanto eu inspirava muitas pessoas ao mesmo tempo. Um período desafiador não conseguiu me distrair do panorama geral que tenho em mente", concluiu.

Veja abaixo, na íntegra, o texto de Memphis:

"Hoje faz um ano que me mudei para o Brasil. Quando eu disse que me mudei com fé e propósito, as pessoas questionaram o significado disso, e como ainda estou nessa jornada, só posso dizer que... Foi um ano muito intenso, com muitos momentos lindos e especiais, mas é claro que quando o bom vem, o desequilíbrio vem, é assim que funciona no mundo em que vivemos.

Nunca duvidei da minha decisão... O Brasil é um país lindo, com pessoas incríveis que possuem muita energia e um espírito poderoso. Isso me inspirou muito, enquanto eu inspirava muitas pessoas ao mesmo tempo. Um período desafiador não conseguiu me distrair do panorama geral que tenho em mente.

Um ano depois, alcançamos algumas metas, mas quero lembrar que estamos longe de terminar. Acredito que podemos mudar as coisas neste lindo clube. Não deixe que a energia maligna e invejosa das pessoas o engane e o desanime. Vamos vencer juntos! 1 ano no Corinthians, ainda não terminamos!

Obrigado"

Black and white are your colors and Corinthians is your team! ????? ?? Preto com o branco é o seu manto e o Corinthians é o seu time! ??#VaiCorinthians pic.twitter.com/ENKCA4YxSi ? Corinthians (@Corinthians) September 9, 2025

Números de Memphis

Memphis Depay colecionou algumas polêmicas neste período, mas soma bons números. Em 52 jogos disputados, o holandês balançou as redes 15 vezes e ainda distribuiu 14 assistências, totalizando 29 participações em gol.

Isso, claro, sem contar com o título do Campeonato Paulista deste ano, em cima do rival Palmeiras.

Próximo jogo do Corinthians