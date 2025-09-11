Gustavo Gómez revela conteúdo de homenagem do Palmeiras

Gustavo Gómez usou as redes sociais para apresentar com detalhes a homenagem recebida pela marca de 350 jogos com a camisa do Palmeiras. O paraguaio, considerado um dos maiores defensores da história alviverde, foi presenteado com uma placa assinada pela presidente Leila Pereira e revelou o conteúdo.

Marca durante o Mundial

A marca dos 350 jogos de Gustavo Gómez pelo Verdão foi registrada no mês de junho, no empate contra o Inter Miami, dos Estados Unidos, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Elogios ao ídolo

No texto da homenagem, o clube destacou Gómez como um líder nato, respeitado dentro e fora de campo, além de ressaltar seu papel como principal zagueiro-artilheiro do Palmeiras em todos os tempos. A mensagem também exaltou o profissionalismo e a dedicação do jogador no dia a dia da Academia de Futebol.

Veja o texto da placa

A Sociedade Esportiva Palmeiras reverencia o ídolo Gustavo Gómez pela marca de 350 jogos com a camisa alviverde. Um dos maiores campeões da história do Maior Campeão do Brasil e principal zagueiro-artilheiro do clube em todos os tempos, você é mais do que um colecionador de recordes e marcas expressivas; você é um líder nato, respeitado por todos que o cercam, graças ao exemplo de profissionalismo que nos oferece no dia a dia de trabalho na Academia de Futebol.

Sua dedicação e seu incessante apetite por vencer nos inspiram a buscar sempre a excelência. Obrigado, capitão, por tudo o que você fez, e ainda fará, em nome da nossa amada Família Palmeiras!

LEILA PEREIRA



Presidente da SEP