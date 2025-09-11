'Gui Negão é o segredo do ataque do Corinthians', diz Casagrande

O jovem Gui Negão se revelou uma solução imediata para o ataque do Corinthians, analisa o colunista Walter Casagrande Jr. no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Gui Negão fez dois dos três gols que colocaram o Timão na semifinal da Copa do Brasil em meio aos problemas físicos dos principais jogadores do setor ofensivo do time de Dorival Jr.

O segredo do ataque do Corinthians é esse garoto Guilherme, neste momento. E isso é muito importante pra ele, dá uma tranquilidade, dá um alívio pro Dorival, que tava quebrando cabeça pra arrumar alguém, porque o Yuri Alberto se machuca demais. Walter Casagrande Jr.

Casagrande destaca que Gui Negão ficou tempo treinando entre profissionais, esperando a oportunidade, e soube manter o foco quando ela chegou. Para ele, o atacante mostra maturidade dentro e fora de campo apesar da pouca idade (18 anos).

O interessante é o seguinte: quando aparece a oportunidade, você não pode estar perdido. A sua cabeça não pode estar perdida. E o Guilherme está mostrando que ele não estava perdido, ele estava focado. Walter Casagrande Jr.

