Gui Negão se inspira em Yuri Alberto e ainda não se acostumou com fama

Gui Negão brilhou na vitória do Corinthians, ontem, sobre o Athletico pela Copa do Brasil, mas ainda não se acostumou com a fama. O atacante de 18 anos contou que ainda se surpreende ao ser reconhecido na rua.

"Às vezes não acredito que as pessoas me reconhecem. Hoje em dia eu vou no mercado para ver se as pessoas falam meu nome. Eu fico muito feliz com isso", brincou Gui, arrancando risos dos jornalistas.

Havia a expectativa de Yuri Alberto retornar ao time titular no jogo de ontem, mas Dorival preferiu dar sequência a Gui Negão. O jovem enalteceu o camisa 9 e contou que se inspira no companheiro.

"Ele é minha inspiração, dentro e fora de campo. Vejo ele nos treinos, as coisas que ele faz, o que agrega no meu jogo também. É muito importante ter um cara como ele do lado", disse Gui, que despistou sobre a chance de permanecer como titular para os próximos jogos. "Isso aí é com o Dorival".

Em agosto, Gui Negão renovou com o Corinthians até 2030. A multa rescisória do atleta é de R$ 140 milhões para transferências nacionais e 100 milhões de euros (R$ 634,4 milhões) em caso de saída para clubes do exterior. O atacante recebeu uma proposta antes de acertar a renovação de vínculo, mas optou por permanecer no clube.

"Chegou aos meus empresários, mas foi uma decisão boa ter ficado no clube treinando, porque a oportunidade iria chegar e estou conseguindo responder bem", iniciou. "Fiquei feliz quando chegou a renovação porque isso me valoriza e me motiva mais", completou.

O jogador também falou sobre a sequência do Corinthians na temporada. Com as semifinais da Copa do Brasil marcadas apenas para dezembro, o time terá tempo para focar somente no Brasileirão.

"Depois do jogo com o Vasco mudamos a postura da equipe. Merecíamos a vitória contra o Palmeiras e vencer hoje tenho certeza de que será muito bom para a sequência do Brasileiro", disse o jogador.