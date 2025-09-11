Gui Negão brilha de novo e pode 'roubar' lugar de Memphis com trio 'GYN'

Topo

11/09/2025 05h30

A vitória do Corinthians sobre o Athletico-PR, que garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil ao alvinegro, teve como destaque o atacante Gui Negão. Apesar do esperado retorno de Yuri Alberto, foi o jovem quem roubou os holofotes na Neo Química Arena. E ele deve continuar em alta...

Herói da classificação

Gui Negão foi o protagonista da classificação alvinegra. O cria da base deu uma assistência a Rodrigo Garro e marcou o gol que fechou o 2 a 0 para a equipe de Dorival Júnior.

O camisa 56 já tem dez jogos pelo profissional. Só nos últimos cinco, porém, ele já registra quatro gols, uma assistência e ganhou destaque em um momento decisivo para o clube, que chega às semifinais da Copa do Brasil tentando engatar bom momento também no Campeonato Brasileiro.

A alta de Gui Negão também ocorre em um momento crítico no departamento médico do clube, que viu Yuri Alberto e Memphis sofrerem com lesões. O holandês, aliás, deixou o gramado contra o Athletico com dores e voltou a preocupar a comissão técnica para a sequência da temporada.

Os atacantes se somaram a outros vários lesionados nas últimas semanas: Matheuzinho (dor muscular), José Martínez (fratura do 4° metacarpo da mão esquerda), Andrés Carrillo (cirurgia no tornozelo) e Raniele (dor muscular) foram as baixas.

Ao mesmo tempo, nomes como Ángel Romero e Talles Magno perderam prestígio com Dorival após a parada para o Mundial de Clubes. Os dois vivem, inclusive, reta final de seus respectivos contratos e não têm futuro definido, conforme o UOL publicou.

Qual a dupla de ataque?

A questão que fica é quem vai lierar a linha de frente corintiana no embate contra o Fluminense, na noite de sábado, pelo Brasileirão.

Gui Negão pode continuar como titular. Sem Memphis, que corre risco de virar desfalque após novo desconforto muscular, há a possibilidade de o jovem atuar ao lado de Yuri Alberto — e o esperado trio 'GYM' (Garro-Yuri-Memphis) virar, por enquanto, trio 'GYN' (Garro-Yuri-Negão).

