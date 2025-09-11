Topo

Esporte

Grêmio x Mirassol: mais de 20 mil ingressos vendidos para duelo pelo Brasileirão

11/09/2025 13h04

O Grêmio confirmou na manhã desta quinta-feira mais de 20 mil ingressos vendidos para o duelo contra o Mirassol, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Setores esgotados

O Tricolor Gaúcho informou que os ingressos para os setores Arquibancada Norte, Gramado Leste e Gramado Oeste estão esgotados. Ainda restam entradas para os setores Superior Norte, Superior Sul, Superior Leste, Superior Oeste, Gramado Sul e Gold. O preço dos bilhetes varia de R$ 60,00 a R$ 150,00 (inteira).

Situação na tabela do Brasileirão

  • ? ? ? Grêmio: 13º colocado na tabela, com 25 pontos conquistados (6V, 7E e 8D)

  • ? ? Mirassol: 6º colocado na tabela, com 35 pontos conquistados (9V, 8E e 3D)

Últimos jogos

O Grêmio espera alcançar a quarta partida de invencibilidade no Brasileiro. A equipe, que não perde há três rodadas, sendo dois empates e uma vitória, ficou no 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, em seu último compromisso.

Já o Mirassol quer manter a boa fase e ganhar mais posições no pelotão de elite do campeonato. O time do interior paulista goleou o Bahia por 5 a 1 na última rodada e, assim como o Grêmio, também não perde há três jogos.

