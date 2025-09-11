Grêmio homenageia Everaldo, lateral campeão mundial em 1970

O Grêmio utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira para homenagear o ídolo Everaldo, lateral-esquerdo histórico do clube e campeão da Copa do Mundo de 1970 com a Seleção Brasileira. O jogador, que nasceu há 81 anos, em 1944, segue lembrado como um dos símbolos da história gremista.

Ídolo gremista

Cria da base tricolor, Everaldo se destacou no time principal na década de 1960 e foi peça fundamental nas conquistas do tricampeonato gaúcho de 1966, 1967 e 1968. O bom desempenho o levou à Seleção, onde fez parte do elenco que brilhou no México, ajudando o Brasil a conquistar o tricampeonato mundial.

"Há 81 anos, nascia Everaldo. Cria da #BaseGremista, o lateral-esquerdo foi tricampeão estadual com o Tricolor, em 66, 67 e 68. Pela Seleção, conquistou a Copa do Mundo de 70. Nos deixou em 74, mas segue imortalizado como a estrela dourada em nossa bandeira", destacou o clube gaúcho.

Morte trágica

A carreira promissora, no entanto, foi interrompida precocemente. Em outubro de 1974, Everaldo morreu em um acidente de carro quando retornava de uma viagem a Cachoeira do Sul para Porto Alegre.

Mesmo cinco décadas após sua partida, o ex-lateral segue imortalizado como um dos grandes nomes da história do Grêmio e do futebol brasileiro.