Topo

Esporte

Grêmio homenageia Everaldo, lateral campeão mundial em 1970

11/09/2025 10h13

O Grêmio utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira para homenagear o ídolo Everaldo, lateral-esquerdo histórico do clube e campeão da Copa do Mundo de 1970 com a Seleção Brasileira. O jogador, que nasceu há 81 anos, em 1944, segue lembrado como um dos símbolos da história gremista.

Ídolo gremista

Cria da base tricolor, Everaldo se destacou no time principal na década de 1960 e foi peça fundamental nas conquistas do tricampeonato gaúcho de 1966, 1967 e 1968. O bom desempenho o levou à Seleção, onde fez parte do elenco que brilhou no México, ajudando o Brasil a conquistar o tricampeonato mundial.

"Há 81 anos, nascia Everaldo. Cria da #BaseGremista, o lateral-esquerdo foi tricampeão estadual com o Tricolor, em 66, 67 e 68. Pela Seleção, conquistou a Copa do Mundo de 70. Nos deixou em 74, mas segue imortalizado como a estrela dourada em nossa bandeira", destacou o clube gaúcho.

Morte trágica

A carreira promissora, no entanto, foi interrompida precocemente. Em outubro de 1974, Everaldo morreu em um acidente de carro quando retornava de uma viagem a Cachoeira do Sul para Porto Alegre.

Mesmo cinco décadas após sua partida, o ex-lateral segue imortalizado como um dos grandes nomes da história do Grêmio e do futebol brasileiro.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Luan relembra fase conturbada no São Paulo: "Implorava por uma oportunidade"

Djokovic se muda para a Grécia em meio a tensões e acusação de 'traição' pelo governo da Sérvia

Ex-diretor de futebol do Manchester City, Txiki Begiristain reflete sobre sua relação com Guardiola

Grêmio homenageia Everaldo, lateral campeão mundial em 1970

Clássico da Amizade: relembre seis jogos marcantes entre Botafogo e Vasco

Flamengo recebe convocados com quilometragem e desgaste após Data Fifa

Governo espanhol exige que sanções impostas à Rússia sejam aplicadas também a Israel

Paulo Borrachinha indica cancelamento de luta contra russo no UFC Catar

"Manda a conta do avião que vou pagar", diz Raniele para Hugo após classificação do Corinthians

Raquete de João Fonseca é adquirida por R$ 2 milhões em leilão beneficente

CBF divulga áudio do VAR de gol anulado em Corinthians x Athletico-PR