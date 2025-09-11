Gerações campeãs da Copinha: Palmeiras lucrou, São Paulo pagou dívidas

Campeões de três das últimas quatro edições da Copinha, os rivais São Paulo e Palmeiras deram diferentes destinos às gerações que conquistaram as taças. No Verdão, impacto no profissional e lucro; no Tricolor, poucos jogos e vendas para pagar dívidas.

O que aconteceu

O Palmeiras foi campeão em 2022 e 2023, enquanto o São Paulo levou o título em 2025. Em 2024, o Corinthians foi o campeão, mas o Alvinegro não fez grandes negócios com os campeões e grande parte ainda pertence ao clube.

O Verdão viu duas das maiores gerações do clube conquistando a Copinha, com o trio de destaqu Luis Guilherme, Estêvão e Endrick. Juntos, os três renderam ao Palmeiras cerca de 150 milhões de euros (R$ 948 milhões).

No entanto, mesmo excluindo três jogadores que se mostravam extraclasse desde cedo, o Verdão também conseguiu faturar com outros atletas. Os valores chegaram a mais cerca de 40 milhões de euros (R$ 252 milhões)

Da geração de 2022, Vanderlan, Jhon Jhon, Fabinho, Giovani e Gabriel Silva renderam cerca de 21 milhões de euros (R$ 132 milhões). Na maioria das operações, o Palmeiras manteve uma fatia próxima de 50% dos direitos dos atletas.

Já no grupo de 2023, liderado por Estêvão ao título, Kevin e Thalys também renderam muito ao clube. A dupla colocou 21 milhões de euros (R$ 132 milhões) nos cofres alviverdes.

Do lado Tricolor, foram três grandes destaques na Copinha: Ryan Francisco, Matheus Alves e Lucas Ferreira. Enquanto Ryan teve grave lesão, Alves e Ferreira foram vendidos a renderam 16 milhões do euros (R$ 101 milhões).

Os valores das vendas de 2025 do São Paulo e de 2023 do Palmeiras não ficam tão distantes. Mas enquanto os palmeirenses investiram parte do valor em contratações, o Tricolor apenas pagou dívidas para atingir um superávit parcial.

Henrique Carmo, recém-negociado com o CSKA (RUS) por até 7 milhões de euros (R$ 44 milhões), chegou a ser pré-inscrito na Copinha, mas foi cortado. Outro que tinha idade mas não disputou a Copinha foi William Gomes, vendido por 9 milhões de euros (R$ 56 milhões) ao Porto.

Do lado palmeirense, o zagueiro Vitor Reis não chegou a conquistar a Copinha, mas se transformou em uma das maiores vendas do clube. Ele foi negociado com Manchester City por 35 milhões de euros (R$ 221 milhões)