São Paulo: Fundo Cotia abrange três categorias de base, afirma PVC

O Fundo Cotia, que terá 30% dos direitos dos atletas da base do São Paulo em troca de R$ 250 milhões, envolve o sub-15, o sub-17 e o sub-20, explica o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.

Segundo PVC, ao menos essas três categorias estão incluídas no acordo, que será detalhado em reunião do Conselho Deliberativo na próxima segunda-feira.

O fundo, teoricamente, passa a ter 30% dos jogadores do sub-15, do sub-17 e do sub-20. Mas o sub-15, quem tem 14 hoje é sub-15 ano que vem. PVC

'Falta transparência no fundo da base', critica Danilo Lavieri

Danilo Lavieri critica a falta de transparência no acordo do São Paulo com o Fundo Cotia e aponta riscos para a autonomia financeira do clube.

É um péssimo negócio para o São Paulo. Primeiro, o São Paulo deveria ser transparente, porque é uma mudança significativa. O São Paulo, como um clube de milhões de torcedores, poderia colocar no seu site e falar: 'o que a gente vai discutir na segunda-feira é isso daqui'. A torcida não necessariamente tem que influenciar em todas as decisões, mas eu acho saudável quando o torcedor pelo menos sabe o que está acontecendo.

Se não tivesse nenhum problema, se não tivesse alguma pegadinha, era muito mais fácil deixar isso de forma transparente, até porque, como o próprio Casares disse, vai ficar lá na Bolsa de Valores aqui do Brasil, de São Paulo, a Ibovespa. Então, deixa claro para todo mundo ver já. Eu acho que seria uma medida legal. Danilo Lavieri

Lavieri alerta que vender jovens da base para pagar dívidas resolve o caixa, mas compromete o poder esportivo e reforça a necessidade de reduzir gastos para evitar dependência dessas vendas.

O São Paulo não precisa vender 30% da sua base para ter esse dinheiro, o que o São Paulo deveria se concentrar é em ter uma situação financeira como um todo, não só na base, mas sustentável para poder ter poder de barganha na hora de sentar na mesa e tiver uma proposta do CSKA por 6 milhões de euros para o Henrique do Carmo, ele falar 'não, eu não quero 6 milhões, se você quiser, me dá 15'.

Por que o São Paulo precisou vender um garoto como o Henrique do Carmo, que mal tinha surgido, por 6 milhões de euros? Porque o São Paulo tem a faca no pescoço, porque o São Paulo precisa pagar as dívidas e o São Paulo, como disse o próprio Casares, não pode amargar mais déficit. Danilo Lavieri

