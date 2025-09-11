Fluminense se reapresenta após classificação e inicia preparação para pegar o Corinthians

Nesta quinta-feira, o Fluminense se reapresentou após a classificação para a semifinal da Copa do Brasil diante do Bahia e iniciou a preparação para enfrentar o Corinthians, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para este sábado, às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Nas imagens divulgadas pelo clube, é possível observar os atletas que não começaram entre os 11 principais realizando corrida e trabalhos com bola no gramado do CT Carlos Castilho. Dos titulares, apenas o goleiro Fábio apareceu treinando no campo.

Para o duelo deste final de semana, o Fluminense não deve contar com o lateral direito Samuel Xavier, que sentiu um desconforto no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil e teve lesão constatada no músculo anterior da coxa esquerda. Com o jogador ainda em tratamento, Guga deve assumir a titularidade da posição.

A partida contra o Corinthians marca o encontro de equipes com situações parecidas no campeonato. O Tricolor das Laranjeiras ocupa a nona posição, com 28 pontos conquistados, e não vence há dois jogos no Brasileiro. Porém, vem embalado após a vitória diante do Bahia, que garantiu a vaga na semifinal da Copa do Brasil. Já o Corinthians está na 12ª colocação, com dois pontos a menos que o adversário, e também vem de classificação na competição nacional.