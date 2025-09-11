Flamengo recebe convocados com quilometragem e desgaste após Data Fifa

O técnico Filipe Luís contará, a partir de hoje, com todo os jogadores convocados por suas seleções na Data Fifa. Dos seis, apenas um não entrou em campo e a maioria teve grande minutagem e desgaste.

O equatoriano Plata, por exemplo, participou dos dois jogos das Eliminatórias. Já os uruguaios Arrascaeta, Varela e Viña, e o brasileiro Samuel Lino atuaram em uma partida. O único que não entrou em campo foi o colombiano Carrascal.

Varela se torna dúvida; Arrascaeta é elogiado

Arrascaeta foi o grande destaque do Uruguai na vitória por 3 a 0 sobre o Peru Imagem: Ernesto Ryan/Getty Images

Arrascaeta e Varela foram titulares e grandes destaques na vitória por 3 a 0 sobre o Peru. O meia fez um golaço e participou de outro. No total, foram 72 minutos em campo. Já o lateral deu duas assistências e atuou os 96 minutos.

Varela, porém, retornou ao Rio de Janeiro com uma pubalgia. Ele tem feito tratamento no Ninho do Urubu e se tornou dúvida para a partida deste domingo, contra o Juventude, em Caxias do Sul (RS), pelo Campeonato Brasileiro.

Já Viña ficou no banco contra o Peru e foi titular diante do Chile. O lateral esquerdo atuou por 96 minutos, no empate em 0 a 0, e teve um desempenho discreto.

Tanto Varela quanto Arrascaeta foram liberadores antecipadamente pelo Uruguai e não participaram do duelo contra os chilenos. O meia, porém, não apresentou problemas e foi poupado como parte de um planejamento da comissão técnica de Marcelo Bielsa, que rasgou elogios ao jogador e ao Flamengo após a vitória sobre os peruanos.

Sobre o Arrascaeta, gostaria de fazer um reconhecimento especial às comissões técnica e médica do Fla, que fizeram do Arrascaeta um jogador diferente nesta temporada. É um jogador como eu tinha ouvido falar dele. O que ele fez na seleção é muito valioso, mas o que ele faz no Fla, jogando duas vezes por semana, marcando gol, dando assistências, é um jogador que nesta versão é muito bom

Marcelo Bielsa, após a vitória do Uruguai sobre o Peru

Samuel Lino foi titular na altitude

Samuel Lino foi titular em sua estreia pela seleção brasileira contra a Bolívia Imagem: Buda Mendes/Getty Images

Samuel Lino foi exposto ao desgaste extremo do jogo da seleção brasileira, contra a Bolívia, na altitude de 4.100m da cidade de El Alto. Ele fez sua estreia com a Amarelinha e foi titular na derrota por 1 a 0, tendo atuado por 66 minutos, sendo substituído no segundo tempo.

O atacante, aparentemente, sentiu bastante os efeitos do ar rarefeito e teve dificuldade em impor seu estilo de jogo em velocidade e com dribles.

Plata foi quem mais jogou; Carrascal não saiu do banco

Plata é marcado por Otamendi durante jogo entre Argentina e Equador pelas Eliminatórias Imagem: Reprodução/Seleção argentina

Plata entrou no decorrer, no primeiro jogo, e foi titular no segundo, pelo Equador. O atacante foi acionado aos 24 minutos da etapa final no empate em 0 a 0 com o Paraguai, em Assunção (PAR). Já diante da Argentina começou jogando, na vitória por 1 a 0, mas foi substituído aos 23 minutos do segundo tempo. No total, somou 105 minutos.

O colombiano Carrascal foi o único que não entrou em campo. No primeiro duelo, contra a Bolívia, ficou no banco na vitória por 3 a 0. Já no segundo, na goleada por 6 a 3 sobre a Venezuela, sequer foi relacionado.

Quatro se reapresentam hoje

Como o Flamengo deu folga na última terça ao elenco, Arrascaeta e Varela - que foram liberados antecipadamente - só se reapresentaram no Rubro-Negro ontem.

Já Viña, Samuel Lino, Plata e Carrascal são aguardados hoje no Ninho do Urubu para participar da preparação visando o jogo conta o Juventude no fim de semana.