'Entrevista do Rogério foi sensacional': Casão elogia sinceridade de Ceni

Rogério Ceni foi honesto e sincero ao comentar a eliminação do Bahia para o Fluminense na Copa do Brasil, afirma Walter Casagrande no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Segundo o colunista, Ceni não deve ser criticado por manifestar sua insatisfação com a atuação da equipe, desde que não exponha individualmente seus jogadores, o que não aconteceu.

Eu achei a entrevista do Rogério sensacional. Eu achei sensacional, porque ele foi sincero. Ele foi superclaro e super-honesto sobre aquilo que ele falou. Ele não falou de um jogador individual. Ele fez uma crítica coletiva. O que ele quis dizer do Bahia é isso: tá faltando personalidade coletiva. Casagrande

Eu concordo totalmente com a crítica do Rogério. Não acho que ofende jogador nenhum. O treinador foi sincero e falou aquilo que ele viu. O que o cara vai falar na entrevista? Vai ficar enrolando? Casagrande

Na coletiva após a queda, Ceni afirmou que a atuação do seu time foi uma "m...", uma "b...", e que "faltou tudo". O Bahia pouco fez e perdeu de 2 a 0 no Maracanã após vencer por 1 a 0 na Fonte Nova.

Arnaldo Ribeiro vê Bahia em evolução, mas destaca barreira nacional

O comentarista Arnaldo Ribeiro avalia que o Bahia evoluiu sob o comando de Ceni, mas ainda não supera grandes clubes em torneios nacionais e internacionais.

O Bahia é um bom time, legal de ver jogar, faz um Campeonato Brasileiro de pontos corridos muito bom, está entre os quatro. Nesse ano, ele ganhou, sim, o estadual e a Copa do Nordeste, mas nas copas — as internacionais e a Copa do Brasil —, na hora do jogo decisivo, do jogo X, mostrou pouca personalidade. Ele que falou, não fui eu, ele falou. Arnaldo Ribeiro

