Executivo do Corinthians lamenta janela atrapalhada por transfer ban e respalda Dorival

11/09/2025 07h00

O executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, se manifestou após a classificação da equipe às semifinais da Copa do Brasil, diante do Athletico-PR, nesta quarta-feira. O dirigente falou sobre transfer ban e defendeu o trabalho do técnico Dorival Júnior.

Segundo Fabinho, ainda não há resolução para o pagamento da dívida com o Santos Laguna, do México, pela aquisição do zagueiro Félix Torres. Sendo assim, o clube segue impedido de registrar jogadores.

O executivo lamentou o fato da janela do Corinthians ter sido atrapalhada pela punição. Ele disse que, assim como o técnico Dorival Júnior, também queria mais reforços na equipe. O Timão contratou apenas o atacante Vitinho, que estava livre no mercado.

"Existem departamentos competentes tratando disso. O presidente Osmar tem liderado tudo isso pessoalmente. Fez um esforço enorme, agora é ter tranquilidade e aguardar. Se não foi pago, foi realmente porque o Corinthians chegou ao seu limite. O Dorival, nosso professor, pediu as contratações. Eu pessoalmente conversei com ele, eu também queria, mas, já que não foi possível, todos nós temos esse entendimento. O que estamos fazendo agora é trabalhar com muito entusiasmo com aquilo que tem", disse o dirigente.

Dorival respaldado

Fabinho saiu em defesa do trabalho de Dorival Júnior. Ele valorizou as soluções que o treinador encontrou diante de um elenco tão curto e elogiou a forma como o técnico trabalha com os garotos da base.

Um dos destaques recentes do time, por exemplo, é o jovem atacante Gui Negão, com quatro gols nos últimos cinco jogos.

"Gostaria de parabenizar o trabalho que o Dorival está fazendo. Não foi por causa de passar por essa fase. Mesmo nos momentos mais difíceis, eu sempre entendi que é um treinador que consegue trabalhar com a estrutura do clube. Ele falou e pediu as contratações, mas, mesmo assim, trabalhou com o que tinha. Está evoluindo com os jogadores que aqui estão. Trabalha com os jogadores de base. Já lançou alguns jogadores, no caso do Gui, e deu uma retomada para o Kayke. Existem outros jogadores que está trabalhando e já já vão ser lançados", exaltou Fabinho.

"Eu estou muito entusiasmado e feliz com o trabalho do Dorival. Eu gostaria de estar falando sobre isso, o Dorival, toda sua equipe, chega muito cedo ao CT, sai muito tarde, muito empenhado. Eu acho que ele merece todo o nosso respeito. Já entendeu o que é trabalhar no Corinthians, já vestiu a camisa do Corinthians. Eu espero, junto com o trabalho do Dorival e com os atletas que aqui estão, cada vez mais a gente se fortalecer", concluiu.

Números de Dorival

Em pouco mais de quatro meses à frente do clube, Dorival Júnior já soma 25 partidas sob comando da equipe. Até aqui, foram 11 vitórias, oito empates e seis derrotas - 54,6% de aproveitamento.

E agora?

Classificado, o Corinthians agora aguarda a vencedor do embate entre Cruzeiro e Atlético-MG para conhecer o seu adversário nas semis da Copa do Brasil. A Raposa levou a melhor no primeiro jogo, por 2 a 0, fora de casa, e decidirá o duelo diante de sua torcida.

O clássico mineiro está agendado para esta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão. Já as semifinais ainda não têm data definida pela CBF, mas estão previstas apenas para dezembro.

Próximo jogo do Corinthians

  • Fluminense x Corinthians (23ª rodada da Série B)

  • Data e horário: 13/09 (sábado), às 21h (de Brasília)

  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

