Ex-UFC vê Jon Jones na Casa Branca e cita Alex Poatan como possível rival

O card do UFC planejado para a Casa Branca continua gerando uma onda de especulações. Desta vez, quem alimentou o debate foi Brendan Schaub. Em recente episódio do programa 'The Fighter and The Kid', o ex-peso-pesado do Ultimate afirmou acreditar que Jon Jones pode ser um dos grandes nomes escalados para o evento - apesar da atual incerteza envolvendo o ex-campeão.

Jones chegou a anunciar sua aposentadoria recentemente, mas recuou pouco tempo depois, indicando que ainda tem interesse em voltar a competir, especialmente em uma ocasião de grande visibilidade. Por outro lado, Dana White, presidente do UFC, tem adotado uma postura mais cética quanto à presença do americano no card especial, o que mantém a situação indefinida. Para Schaub, no entanto, o momento exige ousadia por parte da organização.

"Vão ter alguns nomes grandes. Eu acho que vai ser o Conor (McGregor) ou o Jon (Jones). Na verdade, acho que é um dos dois. Acho que eles vão apostar tudo, jogar a cautela pro alto, sabe? Nossos impostos estão pagando por esse card, então... Acho que você pode ver o Jon, o Francis (Ngannou). Acho que vai ser algo insano. Jon vs Francis. Jon vs Alex Pereira ('Poatan'). Jon vs (Tom) Aspinall. Você vai ver algo desse nível", opinou.

Além de mencionar McGregor como possibilidade, o ex-lutador apontou nomes de peso como potenciais rivais para Jones. Entre eles, o ex-campeão dos pesados Francis Ngannou, o atual detentor do cinturão da divisão até 120 kg Tom Aspinall e o brasileiro Alex Poatan. A inclusão do atleta tupiniquim chamou atenção, já que o paulista já declarou estar disposto a subir de categoria caso seu corpo exija essa transição.

Missão: convencer o patrão

Considerado um dos maiores nomes da história do MMA, Jon Jones teria lugar garantido em qualquer card especial promovido pela organização - ainda mais em um palco simbólico como a Casa Branca. No entanto, seu histórico de decisões imprevisíveis e negociações delicadas faz com que Dana White adote uma postura cautelosa. Para garantir presença no evento, 'Bones' terá que mostrar ao chefão do Ultimate que merece mais uma chance sob os holofotes.

