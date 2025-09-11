Enzo Díaz cumpre metas e São Paulo vai exercer direito de compra
Enzo Díaz já cumpriu as metas estabelecidas e o São Paulo vai exercer a obrigação de compra, ficando em definitivo com o lateral-esquerdo argentino que havia chegado do River Plate.
O defensor será adquirido por 2 milhões de dólares, valor fixado na cláusula de compra obrigatória, e assinará contrato com o clube paulista até dezembro de 2028. Esse novo vínculo já estava acordado desde o momento em que foi fechado o empréstimo junto ao River.
Díaz, de 29 anos, começou sua carreira na Argentina pelo Agropecuario, depois foi comprado pelo Talleres e posteriormente adquirido pelo River Plate. No clube milionário, nunca conseguiu se firmar como titular e por isso foi emprestado ao São Paulo, onde parece ter encontrado seu lugar no mundo.