Em duelo brasileiro, Bia Haddad vence e avança às quartas do SP Open

Nesta quinta-feira, em duelo brasileiro, Bia Haddad Maia venceu Laura Pigossi por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4, no SP Open. Com o resultado, a tenista avançou às quartas de final da competição, disputada no Parque Villa Lobos, em São Paulo.

As atletas se enfrentaram quatro vezes na história e Bia nunca perdeu para Laura. O triunfo mais recente havia sido em 2022, em Saint-Malo, na França.

Classificada, a cabeça de chave 1 enfrentará a mexicana Renata Zarazua por uma vaga na semifinal do SP Open. A data e o horário da partida ainda não foram definidos pela organização do torneio.

O jogo

No primeiro set, Bia Haddad foi superior e confirmou a vitória com parcial de 6/1. O período começou com Bia confirmando seu serviço e quebrando Laura logo em seguida, abrindo 2 a 0 logo no único da partida. No terceiro e quarto game, ela repetiu o feito e abriu quatro pontos de vantagem. Laura até reagiu, mas não confirmou o serviço em seguida e Bia sacou para vencer a parcial.

Bia liderou o segundo set a todo momento e, inclusive, abriu quatro pontos de vantagem. Porém, Laura venceu três games em seguida e chegou ao 5/4, ainda com esperança de empatar e virar o período. No décimo game, no entanto, Bia confirmou o serviço e garantiu a vitória nas oitavas de final do SP Open.