Em alta no Palmeiras, Vitor Roque estrela campanha de chuteira

11/09/2025 16h35

Em alta defendendo o Palmeiras, Vitor Roque também obteve destaque além das quatro linhas. O atacante foi a estrela do anúncio do lançamento da chuteira Phantom 6, da Nike, no Brasil.

O modelo, inspirado na icônica Hypervenom, foi desenvolvido a partir de dados coletados pela Nike com atletas de diferentes níveis e regiões do mundo, que pediam uma chuteira capaz de aumentar a eficiência em campo.

"Eu senti a diferença logo no primeiro toque na bola. A chuteira dá confiança para driblar, passar e finalizar com mais precisão. Para quem vive para atacar, como eu, faz muita diferença", comenta Vitor Roque.

"Além de leve e confortável, é uma chuteira que chama atenção no gramado. Quando coloco a Phantom 6, sinto que posso focar só no que importa: marcar gol", reforça Vitor Roque.

Destaque do segundo semestre

Após sofrer críticas em seu início com a camisa do Palmeiras, Vitor Roque enfim engrenou pelo Verdão. O atacante é líder de participações em gols do Alviverde no segundo semestre, com quatro gols e mais quatro assistências ao longo de 14 jogos desde o início de julho.

Ao todo, o atacante de 20 anos já disputou 37 partidas com a camisa do Palmeiras, marcou sete gols e deu quatro assistências. Ele ainda é o quarto maior artilheiro da equipe na temporada, atrás apenas de Facundo Torres (8), Mauricio (10), Estêvão (12) e Flaco López (17).

Agenda palmeirense

  • Próximo treino: nesta sexta-feira, às 10h (de Brasília)

  • Duelo contra o Internacional: sábado, às 18h30, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

