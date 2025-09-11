Dorival planeja ter Corinthians da Copa do Brasil no Campeonato Brasileiro

O Corinthians eliminou o Athletico-PR e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil, competição na qual disputou seis jogos, ganhou todos e não levou gol. Mas a luta por uma vaga na final só vai acontecer em dezembro, após a disputa do Campeonato Brasileiro, torneio que o time faz campanha irregular. O técnico espera que a equipe mostre no Brasileirão o mesmo desempenho da Copa do Brasil.

"Se tivesse essa receita para fazer com que o time jogasse da Esma forma nas duas competições, eu já havia corrigido. Mas o time tem que melhorar, tem de crescer, temos consciência disso. Temos seis jogos em sequência, com quatro fora de casa. Estamos em uma posição incômoda (12º lugar), mas a equipe vem evoluindo, está mais consistente e tem consciência do que teremos de fazer. Precisamos correr atrás de um prejuízo muito grande causado por nós mesmos", disse o treinador em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR na No Química Arena.

Dorival se mostrou feliz pelo desempenho do time, que, segundo ele, está jogando bem, mas está também conseguindo os resultados positivos, coisa que não obtinha em tempos passados. "Eu sinto satisfação pela evolução individual de cada atleta. Eles perceberam que é preciso concentração no treinamento para ter sucesso no jogo. A confiança está aumentando e com isso a entrega é maior em campo, com muita cobrança, dedicação, trabalho."

Dorival prevê uma boa disputa no ataque entre Gui Negão, autor de quatro gols em cinco jogos, e Yuri Alberto, o artilheiro do time na temporada, que retornou após passar por cirurgia. "Futebol é concorrência diária, por isso é necessário um elenco forte. Desta forma, temos briga constante por posições. Um jogador motiva o outro isso é importante. Minha função é tentar errar o mínimo possível, provocando e proporcionando oportunidades a esses atletas."

Po fim, o treinador mostrou satisfação por atingir na carreira a sétima semifinal em Copa dos Brasil, competição na qual já se sagrou campeão em três oportunidades. "Para mim é um resultado muito importante e me deixa muito feliz."