Topo

Esporte

Dorival planeja ter Corinthians da Copa do Brasil no Campeonato Brasileiro

São Paulo

11/09/2025 01h05

O Corinthians eliminou o Athletico-PR e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil, competição na qual disputou seis jogos, ganhou todos e não levou gol. Mas a luta por uma vaga na final só vai acontecer em dezembro, após a disputa do Campeonato Brasileiro, torneio que o time faz campanha irregular. O técnico espera que a equipe mostre no Brasileirão o mesmo desempenho da Copa do Brasil.

"Se tivesse essa receita para fazer com que o time jogasse da Esma forma nas duas competições, eu já havia corrigido. Mas o time tem que melhorar, tem de crescer, temos consciência disso. Temos seis jogos em sequência, com quatro fora de casa. Estamos em uma posição incômoda (12º lugar), mas a equipe vem evoluindo, está mais consistente e tem consciência do que teremos de fazer. Precisamos correr atrás de um prejuízo muito grande causado por nós mesmos", disse o treinador em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR na No Química Arena.

Dorival se mostrou feliz pelo desempenho do time, que, segundo ele, está jogando bem, mas está também conseguindo os resultados positivos, coisa que não obtinha em tempos passados. "Eu sinto satisfação pela evolução individual de cada atleta. Eles perceberam que é preciso concentração no treinamento para ter sucesso no jogo. A confiança está aumentando e com isso a entrega é maior em campo, com muita cobrança, dedicação, trabalho."

Dorival prevê uma boa disputa no ataque entre Gui Negão, autor de quatro gols em cinco jogos, e Yuri Alberto, o artilheiro do time na temporada, que retornou após passar por cirurgia. "Futebol é concorrência diária, por isso é necessário um elenco forte. Desta forma, temos briga constante por posições. Um jogador motiva o outro isso é importante. Minha função é tentar errar o mínimo possível, provocando e proporcionando oportunidades a esses atletas."

Po fim, o treinador mostrou satisfação por atingir na carreira a sétima semifinal em Copa dos Brasil, competição na qual já se sagrou campeão em três oportunidades. "Para mim é um resultado muito importante e me deixa muito feliz."

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Bahia de Ceni falha em momentos decisivos? Colunistas debatem

'Podia mudar o jogo': Como arbitragem influenciou Corinthians x Atlhletico

Dorival planeja ter Corinthians da Copa do Brasil no Campeonato Brasileiro

Thiago Silva heroico e show de jovem corintiano: os gols da Copa do Brasil

Dorival explica saída de Memphis no primeiro tempo em vitória do Corinthians

Nasce uma estrela: colunistas analisam brilho de Gui Negão no Corinthians

Dorival cita atletas 'desacreditados' e manda recado após classificação

Santos vê eliminação como aprendizado e projeta volta por cima do Athletico-PR na Série B

Corinthians: Garro exalta pausa e diz que 'trabalho começa a falar' após vitória

Presidente Lula e ministro Fufuca recebem jogadoras da Seleção no Palácio do Planalto

Gui Negão brilha, Corinthians elimina o Athletico-PR e avança às semifinais da Copa do Brasil