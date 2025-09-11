Dorival explica saída de Memphis no primeiro tempo em vitória do Corinthians

Dorival Júnior festejou a classificação do Corinthians às semifinais da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, mas deixou a Neo Química Arena com uma preocupação. O atacante Memphis Depay deixou o jogo contra o Athletico-PR ainda no primeiro tempo.

O jogador pediu para ser substituído nos minutos finais da primeira etapa e deu lugar a Vitinho. Em entrevista coletiva, Dorival explicou a saída do camisa 10.

"O Memphis sentiu, espero que não seja nada sério e possa estar recuperado o mais rápido possível", disse o treinador.

Lesões atormentam Dorival

Dorival voltou a lamentar as lesões que têm atingido o elenco do Corinthians. Justamente na partida que marcou o retorno de Yuri Alberto, o comandante pode ter perdido Memphis. Por outro lado, ele valorizou as soluções encontradas por ele dentro do grupo, principalmente nas categorias de base, como o atacante Gui Negão.

"São quatro ou cinco meses que estive aqui, foi apenas uma partida e alguns minutos contra o Palmeiras que eles (Yuri Alberto, Memphis e Garro) ficaram juntos. Seguimos esperando, torcendo que essas lesões cessem, estamos tendo muitas. Graças a Deus estamos encontrando soluções. São coisas que têm acontecido com frequência, felizmente estamos encontrando possibilidades dentro do grupo", afirmou.

O técnico também falou sobre o seu espírito copeiro. Três vezes campeão da Copa do Brasil, ele chegou à mais uma semifinal da competição em sua carreira.

"Fico muito feliz, é muito difícil de chegar em um momento de disputa numa competição que fica cada vez mais brigada. Para mim, é muito importante", celebrou.

E agora?

Classificado, o Corinthians agora aguarda a vencedor do embate entre Cruzeiro e Atlético-MG para conhecer o seu adversário nas semis da Copa do Brasil. A Raposa levou a melhor no primeiro jogo, por 2 a 0, fora de casa, e decidirá o duelo diante de sua torcida.

O clássico mineiro está agendado para esta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão.

Próximo jogo do Corinthians