Dorival cita atletas 'desacreditados' e manda recado após classificação

Dorival Júnior valorizou a entrega dos jogadores do Corinthians em um momento de crise de lesões para carimbar vaga às semifinais da Copa do Brasil sobre o Athletico-PR.

Eu acho que esse entendimento eles vêm tendo. Eles perceberam o quanto é necessário a entrega, a preocupação e a concentração em treinamentos para que esses resultados apareçam no campo. E eu acredito que isso venha acontecendo. Jogadores que estavam desacreditados, de repente, vêm aí encontrando um caminho por acreditarem nesse trabalho, mas acima de tudo por acreditarem em si próprios. Eu acho que isso, sim, é uma diferença que tem feito aí. Porque a confiança aumentando, você melhora individualmente a sua entrega em campo. Consequentemente, coletivamente, você vai ganhar bastante. É o que tem acontecido. Dorival Júnior, após classificação sobre o Athletico

O Corinthians voltou a vencer o Athletico-PR, na Neo Química Arena, e carimbou vaga adiante no torneio com um agregado de 3 a 0. Rodrigo Garro e Gui Negão marcaram os gols da vitória.

Alvinegro enfrentará Cruzeiro ou Atlético-MG na próxima fase da copa, que acontecerá em dezembro. Rivais definem vaga amanhã, às 19h30, no Mineirão.

Clube do Parque São Jorge tem conquistado bons resultados recentes, mesmo com uma série de desfalques. Yuri Alberto retornou nesta noite, mas Memphis Depay pode voltar a ser ausência, com novo problema muscular.

O que mais Dorival Júnior falou

Dificuldades de afirmação do trio 'GYM'. "São quatro, cinco meses que aqui estamos, e foi apenas uma partida e 20 minutos, contra o Palmeiras. É continuar acreditando, esperando que cessem essas lesões, até porque a todo momento nós estamos tendo uma dificuldade um pouco maior, e graças a Deus estamos encontrando dentro do grupo as soluções".

Escolha dos três zagueiros. "A entrada do Fabrício Angileri pelo lado do campo, como terceiro homem, nos proporcionou essa alternância dentro da própria partida. Um movimento que nós fizemos por duas ou três vezes, alterando primeiro com uma linha de três, onde nós espetávamos um pouco mais os nossos laterais, segurando esses três homens. Com isso, nós provocamos um pouco mais a marcação da equipe adversária. Tivemos e tínhamos uma possibilidade de uma saída por dentro, porque os dois volantes deles demoravam [para subir a marcação]. Ficou um campo muito amplo para que você possa cobrir os meias que flutuem nesse espaço".

Incômodo de Memphis. "Ele sentiu. Espero eu que não seja nada sério e que ele possa estar recuperado o mais rápido possível".

Ascensão de Gui Negão. "Eu acho que o futebol é uma concorrência diária. Por isso que é necessário que você tenha sempre um elenco forte. Um elenco um pouco mais composto. Para que você tenha uma briga frequente e constante por posições. Eu acho que um jogador motiva o outro. E isso faz com que exista um crescimento. Não só o Gui com relação ao Yuri, mas provoca também uma situação em todos os meios e atacantes que estejam atuando. Eu acho que é isso que é importante. E eu espero que nós continuemos com esse propósito".

Quatro meses de Corinthians. 'Primeiro, é o trabalho da equipe, não é trabalho do Dorival, pelo contrário. Nós temos uma equipe que se entrega diariamente, que estamos lá praticamente das sete da manhã até às sete ou oito horas da noite, mesmo quando na parte da tarde não temos atividade. A nossa equipe fica lá dentro, fica procurando detalhes, procurando possibilidades, criando algumas situações que possamos usar ao longo das partidas. Para mim, a satisfação e o prazer é ver a evolução individual que a equipe vem tendo. Vários jogadores crescendo, acreditando, crescendo em produção, se entregando em treinamentos, em trabalhos. Essa garotada aí que vem sendo preparada para que comece a aparecer com mais frequência"