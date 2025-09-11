Topo

PVC: Dorival usa 'sistema sanfona' para levar Corinthians à semifinal

Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 15h36

Dorival Jr. utilizou o "sistema sanfona" para vencer novamente o Athletico-PR e classificar o Corinthians à semifinal da Copa do Brasil, explica o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira, do Cana UOL.

PVC destaca que Dorival escalou o lateral esquerdo Angileri na zaga e formou uma linha de quatro jogadores no meio para dar mais movimentação ao time e liberdade ao trio Garro, Memphis e Gui Negão.

É um 3-4-1-2, que no fundo é o sistema sanfona popularizado pelo Antonio Conte. Quando perde a bola, Bidu e Matheuzinho voltam, formando um 5-4-1 ou 5-3-2, com Gui Negão participando mais até que o Memphis, tanto que é o Gui Negão que rouba a bola no lance do gol. PVC

Segundo PVC, Angileri é essencial para a construção de jogadas a partir da defesa, enquanto Bidu assume papel quase de ponta quando o time ataca.

Quando tem a bola, o Angileri sai pra construir muito o jogo, sabe criar, mas não tem tanta ultrapassagem quanto o Bidu. Ele foi zagueiro e importante para a saída de bola, enquanto o Bidu chegava à frente.PVC

