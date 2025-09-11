Diego Lopes aponta brecha no jogo de Jean Silva e projeta nocaute no Noche UFC: "Vai cair"

Ex-desafiante ao cinturão peso-pena (66 kg), Diego Lopes desponta como azarão para a luta principal do Noche UFC deste sábado (13). Apesar do status, o manauara radicado no México tem motivos para acreditar que terá seu braço erguido. E parte dessa confiança se dá, segundo o próprio, justamente por conta de seu próximo adversário, Jean Silva. De acordo com o 'Franja', mesmo invicto no Ultimate, o atleta da 'Fighting Nerds' tem uma brecha considerável a ser explorada em seu estilo de luta.

De olho em capitalizar na possível falha de 'Lord', Diego revelou, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, qual detalhe pode ser o fiel da balança durante o combate. Apesar de admitir o poder de trocação de Jean, o especialista em jiu-jitsu explicou que seu oponente se expõe nos momentos em que ataca, com uma guarda teoricamente baixa. Também com poder de nocaute nas mãos, como já comprovou dentro do UFC, Lopes prevê que o expoente da Fighting Nerds pode acabar sofrendo onde se sente mais confortável e, eventualmente, ser nocauteado.

"Pressão, meter a porrada nele. Se ele cair, vou finalizar. Se ele ficar em pé, vou nocautear. Definitivamente (os estilos casam bem). Deixa eu explicar uns pontos. Ele sempre está com a mão um pouco baixa, é o estilo dele. É bom, porque ele mantém a distância e fica bem. Mas cada vez que ele vai jogar um golpe, ele acaba ficando exposto e o pessoal não vê isso. Sabe por que? Porque todas as lutas ele tem nocauteado. Então a galera não vê esse pequeno erro que a gente vê. Então se ele ficar exposto, ele vai acabar tomando uma mão e acabar caindo. Se a gente entrar no 'infight' mesmo, acho que ele vai cair", previu o manauara.

Outro cenário mapeado

Dono de um estilo explosivo, Jean venceu suas cinco lutas do UFC até então pela via rápida (nocaute ou finalização). E, por mais que espere um rival que siga a mesma linha no sábado, Diego também se prepara para uma versão mais temperada de 'Lord', dada a magnitude do confronto - que pode definir o próximo desafiante ao título. Dado o contexto, o manauara afirma que seu compatriota pode optar por um desempenho mais estratégico, de olho não necessariamente em convencer, mas sim em vencer.

"A única maneira que vejo que ele possa tentar fazer algo a mais é manter a distância ou ficar correndo no octógono, que é uma coisa que estou trabalhando para que não aconteça. Sou mais alto e tenho maior envergadura, mas ele, por querer assegurar uma boa vitória, digamos assim, pode vir querendo bater e correr, só marcar ponto. Coisas que pessoas quando tem uma luta assim (importante), acabam fazendo. Mas não acho que será um problema para mim se ele resolver fazer", analisou Lopes.

Explosivos dentro do octógono e donos de personalidades opostas, Diego Lopes e Jean Silva criaram uma rivalidade que aumentou ainda mais a expectativa dos fãs de MMA para a luta principal do Noche UFC - sobretudo no Brasil. Por se tratar de um 'main event' entre dois atletas tupiniquins de destaque na empresa, a disputa se torna uma das mais 'hypadas' no país, mesmo liderando um card de 'Fight Night', longe dos mais comerciais eventos de 'PPV'.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok