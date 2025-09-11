Topo

Desejo atendido! Karine Killer enfrenta Maycee Barber no UFC 323, em dezembro

11/09/2025 13h26

Em meados de agosto, Karine Silva enfrentou Dione Barbosa e saiu vitoriosa em um confronto bastante equilibrado. Disposta a se manter ativa, 'Killer', como é conhecida, flertou com uma volta rápida à ativa no UFC Rio, citando algumas adversárias que estariam no seu radar. A participação no card da 'Cidade Maravilhosa' não se concretizou, mas Maycee Barber, um dos nomes citados pela brasileira, à época, foi confirmada como sua próxima adversária. Ranqueadas, as pesos-moscas (57 kg) duelam no UFC 323.

A informação do confronto foi divulgada pela nova equipe de Karine, a 'Fighting Nerds', através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Cotado para ser o último card numerado do ano, o UFC 323 ainda não foi oficialmente anunciado pela empresa. Entretanto, a expectativa é de que o show esteja programado para o dia 6 de dezembro, na 'T-Mobile Arena', em Las Vegas (EUA).

Chance de ouro

Com cinco vitórias em seis lutas dentro do UFC, Karine desponta como uma das atletas em ascensão na categoria até 57 kg. Em alta, agora a brasileira recebe uma oportunidade de ouro para se consolidar de vez no pelotão de elite. Afinal de contas, uma vitória contra Maycee Barber no UFC 323 pode lhe render uma vaga no top 5 dos moscas, visto que a americana atualmente surge exatamente na quinta posição na tabela de classificação. Killer, por sua vez, figura como nona colocada no ranking.

Maycee de volta após polêmica

Se por uma lado o duelo é uma chance de ouro para Karine, por outro, marca a volta de Maycee à ativa após um episódio turbulento recente. Escalada para liderar o UFC Vegas 107, em junho, a americana foi vetada pela comissão médica instantes antes de subir no octágono contra Erin Blanchfield. Após falhar na pesagem, no dia anterior, Barber apresentou um quadro de convulsão no vestiário e acabou impossibilitada de competir. Seis meses depois, 'The Future', como é conhecida, quer voltar à ativa e mostrar uma versão mais saudável do que na última rodada.

Uma publicação compartilhada por The Fighting Nerds (@fightingnerds)

