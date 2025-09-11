Decisivo, Flaco López é o líder de quesitos ofensivos do Palmeiras no Brasileirão

Com muitos jogos pela frente no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores, o Palmeiras conta com o poder decisivo de Flaco López para alcançar seus objetivos na temporada. O atacante colecionou diversas boas atuações nos últimos meses e, como prêmio, foi convocado pela seleção argentina nesta última data Fifa.

Além disso, Flaco lidera muitas estatísticas do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Com 18 jogos na competição até aqui, o jogador de 24 anos marcou seis vezes no torneio, o artilheiro da equipe nesta edição.

Importante

Flaco é o jogador com a maior média de finalizações por jogo do Palmeiras, com 2.1 chutes. O segundo neste quesito é seu companheiro Vitor Roque, com 1.9 finalizações. Os dados são do site Sofascore, especializado em estatísticas de futebol.

Ademais, Flaco tem a maior frequência de gols por minutos do Palmeiras no Brasileirão, com 160, uma grande distância para o segundo colocado, Vitor Roque, que tem 229. Por fim, o argentino é o segundo nos chutes a gol por partida, com média de 0.7 finalizações.

Cesar Greco / Palmeiras

Nesta temporada, Flaco tem 44 partidas, com 17 gols marcados e três assistências. Ele estará à disposição de Abel Ferreira no duelo deste sábado contra o Internacional, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.