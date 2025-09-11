Topo

Esporte

Decisivo, Flaco López é o líder de quesitos ofensivos do Palmeiras no Brasileirão

11/09/2025 06h00

Com muitos jogos pela frente no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores, o Palmeiras conta com o poder decisivo de Flaco López para alcançar seus objetivos na temporada. O atacante colecionou diversas boas atuações nos últimos meses e, como prêmio, foi convocado pela seleção argentina nesta última data Fifa.

Além disso, Flaco lidera muitas estatísticas do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Com 18 jogos na competição até aqui, o jogador de 24 anos marcou seis vezes no torneio, o artilheiro da equipe nesta edição.

Importante

Flaco é o jogador com a maior média de finalizações por jogo do Palmeiras, com 2.1 chutes. O segundo neste quesito é seu companheiro Vitor Roque, com 1.9 finalizações. Os dados são do site Sofascore, especializado em estatísticas de futebol.

Ademais, Flaco tem a maior frequência de gols por minutos do Palmeiras no Brasileirão, com 160, uma grande distância para o segundo colocado, Vitor Roque, que tem 229. Por fim, o argentino é o segundo nos chutes a gol por partida, com média de 0.7 finalizações.

Cesar Greco / Palmeiras

Nesta temporada, Flaco tem 44 partidas, com 17 gols marcados e três assistências. Ele estará à disposição de Abel Ferreira no duelo deste sábado contra o Internacional, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Decisivo, Flaco López é o líder de quesitos ofensivos do Palmeiras no Brasileirão

Após noite dura no UFC, Caio Borralho destaca união e força da Fighting Nerds

Vojvoda faz testes e esquema com três zagueiros vira possibilidade no Santos

São Paulo busca encerrar jejum de quase cinco anos diante do Botafogo

Veja quanto o Corinthians arrecadou com classificação à semi da Copa do Brasil

Lenda do bodyboarding completa 30 anos no Mundial e encara filha como rival

Gui Negão brilha de novo e pode 'roubar' lugar de Memphis com trio 'GYN'

Cruzeiro x Atlético-MG: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Convocação 'surpresa' de Andreas reforça orgulho do Palmeiras pelo negócio

Gerações campeãs da Copinha: Palmeiras lucrou, São Paulo pagou dívidas

De olho na Copa, brasileiros dizem 'não' e esfriam janela da Arábia Saudita