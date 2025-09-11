Topo

Cruzeiro x Atlético-MG: retrospecto recente com Raposa como mandante é favorável ao Galo

11/09/2025 13h49

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão. Como mandante, a Raposa não vence o Galo há seis jogos.

A última vitória do time celeste como mandante no clássico aconteceu em abril de 2021, pela primeira fase do Campeonato Mineiro. O Cabuloso superou o Galo por 1 a 0, no Mineirão, com gol de Airton.

De lá para cá, o Atlético-MG tem levado a melhor quando visita o rival. Dos seis jogos disputados no período, o alvinegro venceu três e o empate foi o resultado final nas outras ocasiões. Foram sete gols do Galo contra apenas dois da Raposa.  No último encontro, as equipes empataram sem gols, em jogo válido pela nona rodada do Brasileirão.

Cruzeiro em vantagem

Apesar do mau retrospecto recente, o Cabuloso não precisa obrigatoriamente vencer o Atlético-MG para passar de fase. Isso porque a Raposa venceu o jogo de ida por 2 a 0, na Arena MRV, onde possui mais vitórias que o rival no clássico. Fabrício Bruno e Kaio Jorge marcaram os gols do time celeste.

?? Cruzeiro x Atlético-MG ?? - Últimos jogos

  • Atlético-MG 0x2 Cruzeiro - quartas de final da Copa do Brasil - Arena MRV, 27 de agosto de 2025

  • Cruzeiro 0x0 Atlético-MG - Brasileirão - Mineirão, 18 de maio de 2025

  • Cruzeiro 0x2 Atlético-MG - Campeonato Mineiro - Mineirão, 9 de fevereiro de 2025

  • Cruzeiro 0x0 Atlético-MG - Brasileirão - Mineirão, 10 de agosto de 2024

  • Atlético-MG 3×0 Cruzeiro - Brasileirão - Arena MRV, 20 de abril de 2024

