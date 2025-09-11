Cruzeiro x Atlético-MG: retrospecto recente com Raposa como mandante é favorável ao Galo

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão. Como mandante, a Raposa não vence o Galo há seis jogos.

A última vitória do time celeste como mandante no clássico aconteceu em abril de 2021, pela primeira fase do Campeonato Mineiro. O Cabuloso superou o Galo por 1 a 0, no Mineirão, com gol de Airton.

De lá para cá, o Atlético-MG tem levado a melhor quando visita o rival. Dos seis jogos disputados no período, o alvinegro venceu três e o empate foi o resultado final nas outras ocasiões. Foram sete gols do Galo contra apenas dois da Raposa. No último encontro, as equipes empataram sem gols, em jogo válido pela nona rodada do Brasileirão.

O MINEIRÃO VAI PARAR! ??? É dia de mata-mata, é dia de Superclássico Mineiro! Somente uma equipe seguirá na #CopaBetanoDoBrasil. Quem vai levar a melhor? ?? pic.twitter.com/UABvieXdt6 ? Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) September 11, 2025

Cruzeiro em vantagem

Apesar do mau retrospecto recente, o Cabuloso não precisa obrigatoriamente vencer o Atlético-MG para passar de fase. Isso porque a Raposa venceu o jogo de ida por 2 a 0, na Arena MRV, onde possui mais vitórias que o rival no clássico. Fabrício Bruno e Kaio Jorge marcaram os gols do time celeste.

