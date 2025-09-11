Topo

Cruzeiro x Atlético-MG: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Colaboração para o UOL, em São Paulo

11/09/2025 05h30

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

A partida será transmitida ao vivo com exclusividade pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Cruzeiro conseguiu grande vantagem ao vencer o jogo de ida, fora de casa, por 2 a 0. Dessa forma, o Atlético-MG precisa vencer por 3 gols de diferença para se classificar no tempo normal ou por dois gols para levar a decisão para as penalidades.

O Cruzeiro não entra em campo desde o último compromisso pelo Brasileirão, antes da parada para a Data Fifa, quando venceu o São Paulo por 1 a 0.

Já o Galo vem de derrota por 1 a 0 contra o Vitória. A equipe conta com a estreia do novo técnico, Jorge Sampaoli, para tentar reverter o placar no clássico contra a Raposa.

Cruzeiro x Atlético-MG -- Copa do Brasil

  • Data e hora: 11 de setembro, às 19h30 (de Brasília)
  • Local: Mineirão, em Belo Horizonte
  • Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

