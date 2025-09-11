Cruzeiro elimina Atlético com Kaio Jorge letal e pega Corinthians na semi

O Cruzeiro contou com mais uma noite iluminada de Kaio Jorge, repetiu a dose da ida ao vencer o Atlético-MG por 2 a 0, no Mineirão, e se garantiu na semifinal da Copa do Brasil.

Kaio Jorge marcou os dois gols do jogo. O centroavante deixou sua marca uma vez no começo de cada tempo.

A eliminação marcou a reestreia de Jorge Sampaoli no comando do Atlético-MG. O técnico argentino foi anunciado ao longo da última semana após a saída de Cuca.

O Cruzeiro vai encarar o Corinthians na semifinal. Os jogos serão disputados apenas em dezembro — a CBF alterou o calendário recentemente e decidiu que a Copa do Brasil terminará após o fim do Brasileirão.

Os dois times jogam pelo Brasileirão nos próximos dias. No domingo, o Atlético-MG recebe o Santos, às 16h (de Brasília). Na segunda, o Cruzeiro visita o Bahia, às 20h. Os dois jogos são válidos pela 23ª rodada.

Artilheiro da Copa do Brasil

Kaio Jorge precisou só de dois toques para dar a vitória ao Cruzeiro e voltar da seleção em alta. Utilizado no jogo contra o Chile, o centroavante foi cortado para o duelo contra a Bolívia por ter um problema muscular, mas retornou aos gramados mantendo o instinto matador.

O "K" assumiu mais uma liderança de artilharia. O centroavante, que comemora fazendo a sua inicial, chegou aos cinco gols na Copa do Brasil e ultrapassou Rayan (Vasco), Luiz Fernando (Athletico), Everaldo (Fluminense) e Cano (Fluminense), que têm quatro cada. Ele já lidera a tabela do Brasileirão, com 15 tentos.

Três dos cinco gols do matador na Copa do Brasil saíram nos confrontos contra o Atlético-MG. Além dos dois de hoje, ele havia feito o segundo no duelo da ida, disputado na Arena MRV.

Kaio Jorge comemora gol marcado pelo Cruzeiro contra o Atlético-MG na Copa do Brasil Imagem: Gilson Lobo/AGIF

Clima tenso e com gritos homofóbicos

A partida foi muito pegada e de pouca bola rolando no Mineirão. A pilha começou aos 20 minutos de jogo, quando Lyanco chegou para cortar uma arrancada de Kaio Jorge e chutou a bola com força na direção da torcida cruzeirense. O zagueiro se desentendeu com os rivais e foi alvo de gritos homofóbicos vindos da arquibancada: "Lyanco, viado".

Os lances seguintes inflamaram ainda mais o Mineirão. Primeiro, o Cruzeiro ficou na bronca por um possível pênalti de Lyanco. Cuello tentou dar um chutão e acertou a bola no braço do próprio companheiro. O árbitro e o VAR nada marcaram.

Árbitro Rafael Rodrigo Klein é cercado por jogadores de Cruzeiro e Atlético-MG em jogo da Copa do Brasil Imagem: Gilson Lobo/AGIF

Depois, Hulk se desentendeu com Wanderson. O camisa 7 do Galo tentou uma arrancada e foi segurado pelo rival. Após a queda, ele se levantou, partiu para cima do árbitro pedindo cartão e depois reclamou com o adversário.

O desentendimento seguinte foi entre Hulk e Fabrício Bruno. O atacante e o zagueiro trocaram farpas após mais uma falta marcada para o Atlético-MG e precisaram ser contidos pelos companheiros.

O clima quente seguiu na etapa final. Primeiro, Lyanco e Matheus Pereira ficaram testa com testa após dividida e, depois, Hulk se irritou após Villalba acertá-lo com a bola ao tentar um chutão e partiu para cima do rival, que sinalizou ter sido agredido no rosto pelo atacante.

A torcida do Cruzeiro distribuiu provocações. Os gritos de "eliminado" começaram aos sete minutos da etapa final, e Hulk foi alvo de ofensas já nos minutos finais. O "eu acredito", canto que embalou o Atlético-MG no título da Libertadores de 2023 também foi entoado pelos cruzeirenses de maneira irônica.

Um cartão vermelho marcou o fim do jogo. Guilherme Arana se irritou com entrada de Matheus Henrique, partiu para cima do rival e deu um empurrão no volante na frente do árbitro, que deu o cartão vermelho direto.

Lances importantes e gols

Faça o K imediatamente: 1 a 0. Matheus Pereira cruzou na área, e Fabrício Bruno ajeitou para o meio. Christian tocou na saída de Everson, a bola desviou e sobrou para Kaio Jorge, sem goleiro, completar para as redes. O gol demorou quatro minutos para ser validado por causa da posição do atacante.

Isolou! O Atlético-MG teve escanteio para cobrar pela direita. Scarpa cruzou, a defesa do Cruzeiro afastou mal e ela sobrou para Igor Gomes perto da pequena área. Com caminho fechado, ele soltou o pé, mas acabou mandando muito longe.

Cássio! Arana tabelou com Igor Gomes e recebeu já dentro da área. O lateral bateu firme, cruzado, mas o ex-companheiro de Corinthians caiu bem e encaixou.

Everson salva. Logo no começo do segundo tempo, Lucas Romero teve espaço na entrada da área e bateu firme, cruzado. Everson caiu no canto direito e espalmou para escanteio.

Kaio Jorge, de novo, amplia para o Cruzeiro: 2 a 0. Após a batida de escanteio, a defesa do Galo afastou e ela sobrou para William. O lateral bateu cruzado na direção da área. Kaio Jorge só desviou e deixou Everson sem chances de defesa.

Na rede pelo lado de fora. Matheus Pereira recebeu na intermediária e finalizou de primeira. A bola balançou a rede, mas pelo lado de fora. Alguns torcedores chegaram a comemorar achando que o chute havia entrado.

No travessão! Hulk recebeu bola ajeitada por Junior Alonso, levou para a esquerda e bateu. Ela desviou em Lucas Silva e explodiu no travessão de Cássio.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 X 0 ATLÉTICO-MG

Data e horário: 11 de setembro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

Competição: Volta das quartas de final da Copa do Brasil

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Gols: Kaio Jorge (4'/1°T), Kaio Jorge (2'/2°T)

Cartões amarelos: Wanderson (CRU), Hulk, Cuello (CAM)

Cartão vermelho: Guilherme Arana (CAM)

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Walace), Christian (Sinisterra) e Matheus Pereira (Eduardo); Wanderson (Matheus Henrique) e Kaio Jorge (Gabigol). Técnico: Leonardo Jardim

Atlético-MG: Everson; Gabriel Menino (Rony), Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera, Igor Gomes (Alan Franco) e Alexsander; Gustavo Scarpa, Cuello (Reinier) e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli