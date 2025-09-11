Cruzeiro tenta quebrar tabu no Mineirão e Atlético estreia Sampaoli em duelo na Copa do Brasil

Topo

O calendário nacional volta após a Data Fifa com um dos maiores clássicos do País. Nesta quinta-feira, às 19h30, Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam no Mineirão pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A rivalidade histórica ganha ainda mais peso por conta do momento dos dois clubes e das circunstâncias que cercam a partida.

O Cruzeiro chega em vantagem após vencer por 2 a 0 no jogo de ida, no duelo disputado na Arena MRV, com gols do zagueiro Fabrício Bruno e do atacante Kaio Jorge, ambos convocados para a seleção brasileira durante a Data Fifa. A equipe de Leonardo Jardim vive bom momento, com três vitórias consecutivas e apenas uma derrota nos últimos nove jogos. Para se classificar, pode até perder por um gol de diferença.

Apesar da fase positiva, a equipe celeste convive com um tabu incômodo. O time não vence o rival no Mineirão desde 2021, um jejum que pressiona e serve como alerta diante de um clássico de tamanha importância. No retrospecto geral do estádio, porém, a vantagem é azul: em 249 partidas, são 88 vitórias celestes, 80 alvinegras e 81 empates, com 288 gols marcados pelo Cruzeiro contra 270 do Atlético, segundo o Almanaque do Superclássico Mineiro.

No elenco, a principal dúvida está em Fabrício Bruno. O zagueiro foi titular da seleção brasileira na derrota para a Bolívia, em El Alto, cidade localizada a 4.090 metros de altitude, e será reavaliado pela comissão técnica. Jonathan Jesus é opção caso ele não tenha condições de iniciar.

Já Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão, foi cortado da seleção por lesão muscular e também preocupa. Caso não jogue, Gabigol deve assumir o comando do ataque. Matheus Pereira, por sua vez, se recuperou de um incômodo na panturrilha e está confirmado entre os titulares. A novidade é a ausência de Lautaro Díaz, negociado com o Santos nesta semana.

O Atlético-MG vive um momento conturbado na temporada. O time venceu apenas um dos últimos cinco jogos e acumula três derrotas seguidas. Para avançar, o time alvinegro precisa vencer por três ou mais gols de diferença no tempo normal. Se devolver o 2 a 0, a decisão da vaga será nos pênaltis. O cenário pressiona ainda mais um elenco que busca resposta imediata, agora sob o comando de Jorge Sampaoli.

A partida marcará a estreia do treinador argentino em sua segunda passagem pelo clube. Substituto de Cuca, Sampaoli chega com a missão de mudar a postura da equipe e recuperar a confiança em meio à crise de resultados. "É importante implementar rapidamente a mudança de atitude e ambição. Trabalhamos poucos dias, mas queremos transformar essa dinâmica negativa. A torcida tem esperança e precisamos corresponder", afirmou o técnico em sua apresentação.

O Atlético terá reforços importantes após a Data Fifa. Júnior Alonso (Paraguai) e Alan Franco (Equador) estão de volta e devem ser titulares. Gustavo Scarpa segue como peça-chave no meio-campo, enquanto o ataque deve ser formado por Hulk, Rony e Tomás Cuello. Dudu é opção para mudar a configuração ofensiva. Entre as baixas, estão o lateral-direito Saravia e o atacante Caio Maia, ambos lesionados, além do zagueiro Ruan Tressoldi, que ainda não pode atuar na Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X ATLÉTICO-MG

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno (Jonathan Jesus), Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Gabriel Barbosa (Kaio Jorge). Técnico: Leonardo Jardim.

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alexsander (Gabriel Menino), Alan Franco e Gustavo Scarpa; Hulk, Rony (Dudu) e Cuello. Técnico: Jorge Sampaoli.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Mineirão, Belo Horizonte (MG).

