Cruzeiro e Kaio Jorge provocam Atlético-MG após classificação na Copa do Brasil

Na noite desta quinta-feira, o Cruzeiro venceu o clássico mineiro diante do Atlético-MG por 2 a 0 e garantiu a classificação à semifinal da Copa do Brasil. Ao final do jogo, o atacante Kaio Jorge, autor dos dois gols do time celeste, colocou entre os dentes um galo de brinquedo ainda no gramado do Mineirão, provocando o rival eliminado.

Em publicação no X, o Cruzeiro deu mais ênfase à provocação. "Sim, KJ (Kaio Jorge) já jantou hoje!", escreveu o clube, em alusão à excelente atuação do artilheiro da noite diante do Atlético-MG, que tem o Galo como mascote e alcunha.

No primeiro jogo das quartas de final, Kaio Jorge também marcou. Na ocasião, inaugurou o marcador, que terminou 2 a 0 com Fabrício Bruno decretando a vitória. Na última semana, o artilheiro sentiu um desconforto durante o jogo da Seleção Brasileira contra o Chile, e teve lesão constatada posteriormente. Mesmo assim, foi à campo e decidiu o clássico.

Classificado, o Cruzeiro disputa com o Corinthians por uma vaga na final da competição nacional. O Timão eliminou o Athletico-PR após vencer o segundo jogo, na Neo Química Arena, por 2 a 0.

O Cruzeiro volta aos gramados na próxima segunda, quando enfrenta o Bahia pela 23ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.