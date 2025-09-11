Cruzeiro bate Atlético-MG e pega o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil
Nesta quinta-feira, em confronto válido pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro recebeu o Atlético-MG no Mineirão, venceu por 2 a 0 e avançou à próxima fase da competição. Artilheiro da Raposa na temporada, com 20 gols, Kaio Jorge (2) foi quem balançou as redes.
O Cabuloso já havia triunfado na partida de ida do confronto, na Arena MRV, por 2 a 0. O agregado, portanto, ficou em três tentos de vantagem a favor da equipe comandada por Leonardo Jardim.
E agora?
Agora classificado, o Cabulo já sabe quem encara na semifinal: o Corinthians. Após vencer por 1 a 0 em Curitiba, o Timão recebeu o Athletico-PR na Neo Química e venceu novamente, desta vez por 2 a 0.
O grande destaque foi o jovem atacante Gui Negão, que balançou as redes novamente e ainda concedeu assistência para o gol de Rodrigo Garro.
? Resumo do jogo
? CRUZEIRO 2 x 0 Atlético-MG ??
? Competição: Quartas de final da Copa do Brasil
?? Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
? Data: 11 de setembro de 2025 (quinta-feira)
? Horário: 19h30 (de Brasília)
? Cartões Amarelos: Vanderson e Matheus Henrique (Cruzeiro); Hulk e Cuello(Atlético-MG)
? Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
- Árbitro: Rafael Rodrigo Klein
- Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Victor Hugo Imazu dos Santos
- VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira
Gols
- ? Kaio Jorge, aos 5? do 1ºT (Cruzeiro)
- ? Kaio Jorge, aos 3? do 2ºT (Cruzeiro)
?Cruzeiro
Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero e Lucas Silva; Christian (Matheus Henrique), Matheus Pereira e Wanderson (Sinisterra); Kaio Jorge (Gabigol)
Técnico: Leonardo Jardim
?? Atlético-MG
Everson; Gabriel Menino (Rony), Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera, Alexsander e Gustavo Scarpa; Cuello (Reinier), Hulk e Igor Gomes (Alan Franco)
Técnico: Sampaoli
Como foi o jogo
O placar foi inaugurado pelo Cruzeiro logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta de Willian pelo lado direito, Fabrício Bruno subiu e escorou de cabeça para a segunda trave. Kaio Jorge, então, se antecipou ao marcador e arrematou firme para marcar.
Aos três minutos da etapa complementar, o Cabuloso aumentou a diferença. Após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, Fabrício Bruno novamente apareceu para desviar e encontrou Willian, que finalizou da entrada da área. No meio do caminho, Kaio Jorge desviou o enganou o goleiro Éverson, que nada pôde fazer.
Guilherme Arana, do Atlético-MG, foi expulso de forma direta aos 46 minutos do segundo tempo, quando acertou Lucas Romero com uma forte entrada e deixou o Galo com um a menos.
Próximos jogos
Cruzeiro
- Bahia x Cruzeiro (23ª rodada do Brasileirão)
Data e horário: 15/09 (segunda-feira), às 20h (de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Atlético-MG
- Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Brasileirão)
Data e horário: 14/09 (domingo), às 16h
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)