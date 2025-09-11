Cruzeiro bate Atlético-MG e pega o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil

Topo

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro recebeu o Atlético-MG no Mineirão, venceu por 2 a 0 e avançou à próxima fase da competição. Artilheiro da Raposa na temporada, com 20 gols, Kaio Jorge (2) foi quem balançou as redes.

O Cabuloso já havia triunfado na partida de ida do confronto, na Arena MRV, por 2 a 0. O agregado, portanto, ficou em três tentos de vantagem a favor da equipe comandada por Leonardo Jardim.

E agora?

Agora classificado, o Cabulo já sabe quem encara na semifinal: o Corinthians. Após vencer por 1 a 0 em Curitiba, o Timão recebeu o Athletico-PR na Neo Química e venceu novamente, desta vez por 2 a 0.

O grande destaque foi o jovem atacante Gui Negão, que balançou as redes novamente e ainda concedeu assistência para o gol de Rodrigo Garro.

? Resumo do jogo

? CRUZEIRO 2 x 0 Atlético-MG ??

? Competição: Quartas de final da Copa do Brasil

?? Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

? Data: 11 de setembro de 2025 (quinta-feira)

? Horário: 19h30 (de Brasília)

? Cartões Amarelos: Vanderson e Matheus Henrique (Cruzeiro); Hulk e Cuello(Atlético-MG)

? Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

  • Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Victor Hugo Imazu dos Santos

  • VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira

Gols

  • ? Kaio Jorge, aos 5? do 1ºT (Cruzeiro)

  • ? Kaio Jorge, aos 3? do 2ºT (Cruzeiro)

?Cruzeiro

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero e Lucas Silva; Christian (Matheus Henrique), Matheus Pereira e Wanderson (Sinisterra); Kaio Jorge (Gabigol)

Técnico: Leonardo Jardim

?? Atlético-MG

Everson; Gabriel Menino (Rony), Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera, Alexsander e Gustavo Scarpa; Cuello (Reinier), Hulk e Igor Gomes (Alan Franco)

Técnico: Sampaoli

Como foi o jogo

O placar foi inaugurado pelo Cruzeiro logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta de Willian pelo lado direito, Fabrício Bruno subiu e escorou de cabeça para a segunda trave. Kaio Jorge, então, se antecipou ao marcador e arrematou firme para marcar.

Aos três minutos da etapa complementar, o Cabuloso aumentou a diferença. Após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, Fabrício Bruno novamente apareceu para desviar e encontrou Willian, que finalizou da entrada da área. No meio do caminho, Kaio Jorge desviou o enganou o goleiro Éverson, que nada pôde fazer.

Guilherme Arana, do Atlético-MG, foi expulso de forma direta aos 46 minutos do segundo tempo, quando acertou Lucas Romero com uma forte entrada e deixou o Galo com um a menos.

Próximos jogos

Cruzeiro

  • Bahia x Cruzeiro (23ª rodada do Brasileirão)

    Data e horário: 15/09 (segunda-feira), às 20h (de Brasília)

    Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Atlético-MG

  • Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Brasileirão)

    Data e horário: 14/09 (domingo), às 16h

    Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

