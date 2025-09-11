Topo

Coritiba x Goiás pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

11/09/2025 20h00

A Série B do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Coritiba e Goiás medem forças na noite desta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira, na capital paranaense, em duelo válido pela 26ª rodada da competição nacional. 

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Coritiba x Goiás ao vivo?

    • TV: ESPN

    • Streaming: Disney+

Como o Coritiba chega para o confronto

O Coritiba chega para a partida liderando a competição, com 46 pontos conquistados, e vem de uma goleada diante da Ferroviária por 4 a 0, na última rodada da Série B. Com o resultado, voltou a vencer depois de ser derrotado pelo Operário, que encerou a invencibilidade de seis jogos do Coxa.

Como o Goiás chega para o confronto

Já o Goiás chega como segundo colocado, com dois pontos a menos que o adversário, podendo assumir a liderança em caso de triunfo. O time vem de uma derrota para o Avaí, por 2 a 1, e não vence na competição há dois jogos.

Histórico do confronto

Coritiba e Goiás se enfrentaram 47 vezes na história, e os resultados mostram um duelo bastante equilibrado. Até então, foram 15 vitórias do Coritiba, 16 empates e 16 triunfos do Goiás.

Estatísticas

Coritiba no campeonato

  • 1ª posição

  • 13 vitórias, 7 empates e 5 derrotas

  • 28 gols marcados

  • 16 gols sofridos

Goiás no campeonato

  • 2ª posição

  • 13 vitórias, 5 empates e 7 derrotas

  • 32 gols marcados

  • 25 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Coritiba

Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy Maranhão e João Almeida (Tiago Cóser); Wallisson, Sebastián Gómez e De Pena (Josué); Lucas Ronier, Clayson e Rodrigo Rodrigues.

Técnico: Mozart Santos

Provável escalação do Goiás

Thiago Rodrigues; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes; Marcão, Juninho e Rodrigo Andrade (Rafael Gava); Wellington Rato, Anselmo Ramon e Jajá (Lucas Lovat ou Willean Lepo).

Técnico: Vagner Mancini

Arbitragem

  • Árbitro: Alex Gomes Stefano

  • Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Joverton Wesley De Souza Lima

  • VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Ficha técnica 

Jogo: Coritiba x Goiás

Campeonato: 26ª rodada da Série B

Data: 12 de setembro de 2025, sexta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Couto Pereira, em Coritiba

Onde assistir: ESPN e Disney+

