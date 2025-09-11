Coritiba x Goiás pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
A Série B do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Coritiba e Goiás medem forças na noite desta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira, na capital paranaense, em duelo válido pela 26ª rodada da competição nacional.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Coritiba x Goiás ao vivo?
- TV: ESPN
- Streaming: Disney+
Como o Coritiba chega para o confronto
O Coritiba chega para a partida liderando a competição, com 46 pontos conquistados, e vem de uma goleada diante da Ferroviária por 4 a 0, na última rodada da Série B. Com o resultado, voltou a vencer depois de ser derrotado pelo Operário, que encerou a invencibilidade de seis jogos do Coxa.
Como o Goiás chega para o confronto
Já o Goiás chega como segundo colocado, com dois pontos a menos que o adversário, podendo assumir a liderança em caso de triunfo. O time vem de uma derrota para o Avaí, por 2 a 1, e não vence na competição há dois jogos.
Histórico do confronto
Coritiba e Goiás se enfrentaram 47 vezes na história, e os resultados mostram um duelo bastante equilibrado. Até então, foram 15 vitórias do Coritiba, 16 empates e 16 triunfos do Goiás.
Estatísticas
Coritiba no campeonato
- 1ª posição
- 13 vitórias, 7 empates e 5 derrotas
- 28 gols marcados
- 16 gols sofridos
Goiás no campeonato
- 2ª posição
- 13 vitórias, 5 empates e 7 derrotas
- 32 gols marcados
- 25 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação do Coritiba
Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy Maranhão e João Almeida (Tiago Cóser); Wallisson, Sebastián Gómez e De Pena (Josué); Lucas Ronier, Clayson e Rodrigo Rodrigues.
Técnico: Mozart Santos
Provável escalação do Goiás
Thiago Rodrigues; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes; Marcão, Juninho e Rodrigo Andrade (Rafael Gava); Wellington Rato, Anselmo Ramon e Jajá (Lucas Lovat ou Willean Lepo).
Técnico: Vagner Mancini
Arbitragem
- Árbitro: Alex Gomes Stefano
- Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Joverton Wesley De Souza Lima
- VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral
Ficha técnica
Jogo: Coritiba x Goiás
Campeonato: 26ª rodada da Série B
Data: 12 de setembro de 2025, sexta-feira
Horário: 21h30 (de Brasília)
Local: Couto Pereira, em Coritiba
Onde assistir: ESPN e Disney+