Corinthians se reapresenta e atualiza quadros de Memphis Depay e Raniele

11/09/2025 20h05

O elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta quinta-feira, após a classificação às semifinais da Copa do Brasil e abriu preparação para o jogo contra o Fluminense, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube atualizou os quadros clínicos do atacante Memphis Depay e do volante Raniele.

O holandês deixou a comissão técnica de Dorival Júnior preocupada na última quarta-feira ao pedir para sair ainda no primeiro tempo da partida contra o Athletico-PR, com um incômodo no músculo posterior da coxa direita. Ele realizou exames de imagem e teve diagnosticado um edema na região.

Edema não significa lesão, mas sim um inchaço que pode se tornar uma contusão, se agravado. De qualquer forma, Memphis deve ficar de fora do duelo com o Fluminense no Rio de Janeiro.

E o Raniele?

Raniele, por sua vez, deu início à fase de transição física ao gramado. Ele se recupera de um problema muscular na coxa esquerda, detectado após o clássico contra o Palmeiras.

Como foi o treino?

Os jogadores que atuaram por 45 minutos ou mais diante do Furacão ficaram na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava para uma atividade regenerativa.

Já os demais foram a campo e participaram de um trabalho de enfrentamento com finalizações, além de um treino em espaço reduzido. Houve também complemento de chutes a gol.

Mais problemas?

Tendo Memphis e Raniele como dúvidas, o técnico Dorival Júnior não contará com o meio-campista Breno Bidon, suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos. O meia André Carrillo, lesionado, é mais uma baixa. Já o zagueiro André Ramalho, com um quadro de virose, tem presença incerta.

Em contrapartida, o treinador terá os retornos dos convocados, José Martínez, Ángel Romero e Félix Torres.

A equipe retoma as atividades na manhã desta sexta-feira, quando Dorival definirá a escalação e quem irá viajar à capital carioca.

Próximo jogo do Corinthians

  • Fluminense x Corinthians (23ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 13/09 (sábado), às 21h (de Brasília)

  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Situação na tabela

  • Corinthians: 12ª posição, com 26 pontos (seis vitórias, oito empates e oito derrotas)

  • Fluminense: nono lugar, com 28 pontos (oito vitórias, quatro empates e oito derrotas)

